«Минус ноль» два года назад потряс нас визуалом: говорят, сиквел оскароносного хита о Годзилле изменит франшизу — вот когда он выйдет

Годзилла возвращается, и теперь уже официально известно, когда именно. Японская студия Toho готовит продолжение самого громкого кайдзю-фильма последних лет, который неожиданно стал мировым хитом.

«Годзилла: Минус ноль» продолжит историю, начатую в «Минус один», и снова покажет монстра не как аттракцион, а как силу, разрушающую целые жизни. Дата премьеры уже утверждена и звучит вполне символично для такой франшизы.

Когда ждать новую атаку

Мировой прокат «Годзиллы: Минус ноль» стартует 6 ноября 2026 года. Картина станет прямым продолжением фильма 2023 года, который перезапустил японский взгляд на легенду о монстре. В России лента выйдет позже и, как и в случае с первой частью, скорее всего, через неофициальные показы. Интерес к продолжению уже высокий, и прокатчики это прекрасно понимают.

Та же команда у руля

За фильм снова отвечает Такаси Ямадзаки — режиссер, сценарист и человек, курировавший визуальные эффекты первой части. Именно он превратил «Минус один» в историю не только о разрушениях, но и о людях, переживших катастрофу.

Создатели обещают сохранить тот же мрачный, почти военный тон. При этом масштаб и зрелищность продолжения должны стать заметно больше.

Почему «Минус один» стал событием

Фильм о Годзилле в послевоенной Японии собрал в мире 115 миллионов долларов, что для японского релиза оказалось выдающимся результатом. Критики отмечали не только спецэффекты, но и драматургию, редкую для жанра.

В 2024 году картина получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Это сделало проект одной из самых обсуждаемых частей франшизы за десятилетия.

Что скрывает название «Минус ноль»

Новое название звучит как продолжение идеи, что мир после встречи с Годзиллой становится еще более хрупким. Создатели намекают, что история пойдет дальше в исследовании страха, утрат и попыток выжить рядом с катастрофой. Годзилла здесь снова будет не героем, а воплощением разрушения. И именно это делает продолжение особенно ожидаемым.

Читайте также: Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве?