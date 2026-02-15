Год только начался, а уже столько фиаско: фильмы, которые уже успели провалиться в прокате в 2026 году

В мире кино, где амбиции и творчество переплетаются с жесткой реальностью финансов, любой релиз — это, прежде всего, надежда на успех. Хотя режиссеры и актеры могут говорить о желании донести до зрителя важные идеи и смыслы, конечная цель, как правило, остается неизменной: заработать как можно больше денег. И вот уже середина февраля, но первые кассовые провалы 2026 года уже дали о себе знать.

«Убежище»

В жизни есть лишь несколько вещей, в которых можно быть уверенным: смерть, налоги и фильм с Джейсоном Стэйтемом, появляющийся в прокате во время зимних холодов. Актер давно зарекомендовал себя как король зимнего проката: динамичный экшен, помноженный на пустые январские выходные, то есть касса гарантирована. Однако эта формула не сработала для «Убежища», собравшего всего 15 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов.

Возможно, причиной послужила избитость сюжета. Связка «крутой мужик и милая девочка» на протяжении многих лет приносила легкие деньги, но, возможно, зрители захотели чего-то нового.

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»

Возможно, выпуск картины последовал слишком скоро после «28 лет спустя», показанного летом 2025-го, либо дело в специфике франшизы «28 дней спустя», всегда тяготевшей к культовому статусу, но «Храм костей» показал себя неубедительно. Собрав около 54 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 63 миллиона, фильм столкнулся с суровой реальностью. Уже в начале февраля Sony Pictures прекратила прокат, что стало безошибочным сигналом: студия не видит перспектив для улучшения ситуации.

Причины неудачи остаются загадкой. Возможно, зрители просто ждут возвращения истории Джима, которая, по слухам, станет центральной в следующей части. Как бы то ни было, провал фильма ставит под сомнение будущее всей вселенной «28 дней».

«Казнить нельзя помиловать»

Фантастический боевик «Казнить нельзя помиловать» с Крисом Праттом и Ребекой Фергюсон в главных ролях потерпел сокрушительное поражение, несмотря на кратковременный успех в первые выходные, когда он временно обошел «Аватар: Огонь и пепел». С мировыми сборами около 49 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов, ленте требуется заработать еще 10 миллионов, чтобы хотя бы выйти в ноль. Однако время упущено.

«Гренландия 2: Миграция»

Самое удивительное в провале «Гренландии 2: Миграция» заключается в том, что многие зрители, вероятно, даже не подозревали о существовании первого фильма-катастрофы «Гренландия». Оригинальный фильм сумел выжить в эпоху пандемии и даже стать хитом, что и послужило поводом для создания продолжения. Сиквел, возможно, пострадал от недостаточной рекламы: зрители проигнорировали фильм с Джерардом Батлером, принесший скромные 40 миллионов долларов при бюджете в 90 миллионов.

Хотя обычно постапокалиптические картины пользуются популярностью, принося создателям значительную прибыль (примерами служат «Тихое место» и «Безумный Макс: Дорога ярости»), но вторая часть «Гренландии» с этим не справилась.