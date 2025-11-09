Новогодний сборник «Маши и Медведя» посмотрели 223 000 000 раз: вот где его можно найти

Малышам точно это зайдет на ура пока вы режете салаты.

Если взрослые под Новый год включают «Иронию судьбы» или «Один дома», то у детей свой неизменный ритуал. Они выбирают «Машу и Медведя».

Часовой новогодний сборник на YouTube посмотрели уже больше 223 миллионов раз — и это не просто цифра, а доказательство: у настоящего праздника есть свой голос, свой смех и своя девочка в розовой косынке.

Когда ёлка не умещается в кадре

Сборник объединяет лучшие зимние серии — те, где Маша устраивает каток прямо в берлоге, переодевается в Снегурочку, теряет подарки и находит чудеса в самых неожиданных местах.

Завершает всё премьера — серия «С любимыми не расставайтесь». В ней, как всегда, хаос, нежность и чуть-чуть философии: ведь даже самые шумные герои умеют скучать по тем, кого любят.

Почему работает каждый год

Секрет прост — «Маша и Медведь» взрослеет вместе с нами. Для детей это весёлые приключения, для родителей — мгновенное возвращение в то время, когда Новый год пах мандаринами и ватой под люстрой.

Анимация стала ярче, музыка — богаче, но главное не изменилось: добро побеждает, даже если перед этим случайно взорвало самовар.

Новый год без Маши не начинается

Пока кто-то режет оливье и ищет пульт от телевизора, Маша уже собирает подарки, спасает праздник и напоминает: чудеса случаются, когда ты не сидишь на месте. Так что если дом устал от суеты — включите «Машу и Медведя». Там всё как в детстве: снег, смех и самое настоящее новогоднее волшебство.

