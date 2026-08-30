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Киноафиша Статьи Главным героем «Симпсонов» был совсем не Гомер: в первых сериях в центре был другой персонаж

Главным героем «Симпсонов» был совсем не Гомер: в первых сериях в центре был другой персонаж

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Глава семейства просто больше понравился зрителям.

«Симпсоны» — самый длинный в истории американский мультсериал, поэтому неудивительно, что за это время шоу претерпело множество изменений. Первые сезоны отличались более приземленным, циничным тоном и менее абсурдным юмором. Более того, там был совсем другой главный герой — не Гомер.

Кто был главным героем «Симпсонов»

Как видно из сюжетов ранних серий, именно Барт был главным героем первого сезона «Симпсонов». Хотя пилотный эпизод делил внимание между отцом и сыном, уже вторая серия показывала исключительно точку зрения Симпсона-младшего. Барт был персонажем, через которого зрители входили в историю.

Гомер же был типичным антигероем, но в итоге постепенно именно он стал главным.

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Почему Гомер стал популярнее Барта

Как ни парадоксально, именно ярко выраженные личные проблемы Гомера сделали его всеми любимым персонажем. Он был эгоцентричным, невежественным, мелочным, нетерпеливым, жадным, безрассудным и импульсивным, но при этом обладал добрым сердцем и искренне желал добра. И авторам пришлось переписывать сюжет.

«Мне кажется, люди ассоциируют себя с Гомером особенно сильно — больше, чем с большинством персонажей», — объяснил шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман,

Ранее портал «Киноафиша» писал про страшную теорию о том, почему Симпсоны за 35 лет так и не постарели.

Фото: Кадры из мультсериала «Симпсоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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