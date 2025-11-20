Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне

Детективная драма «Васька» (2025) начиналась как привычная петербургская история НТВ, но постепенно превратилась во что-то более цепкое.
Сюжет с Емелиным, которого сыграл Алексей Барановский, держится не на расследованиях, а на характерах окружающих его людей.
Второстепенные герои — в исполнении Романа Грибкова, Евгения Тележкина и Юлии Скороход — стали неожиданным двигателем сезона, и зрители, начавшие смотреть сериал с осторожностью, заметно потеплели к их линиям к концу.
Финал же оставил у публики странное ощущение: главный конфликт не завершён, ключевые дуги оборвались, а последняя серия выглядит как недописанная глава.
Именно поэтому новый сезон воспринимается не как «продолжение», а как необходимость — без него история кажется незаконченной.
Есть ли подтверждение второго сезона
На данный момент НТВ не объявил продление. Канал взял паузу, оценивая показатели: «Васька» не была громким флагманом, но собрала устойчивую аудиторию.
И если финальные рейтинги окажутся достаточными, решение примут быстро — практика НТВ показывает, что успешные проекты здесь умеют превращать в длинные линейки.
Когда может выйти продолжение
При положительном решении производственный цикл займёт около года. Реалистичное окно премьеры — осень 2026 года, в более осторожном прогнозе — начало 2027-го. На ранний релиз рассчитывать не стоит.
