Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне

Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне

20 ноября 2025 16:40
«Васька»

Почему зрители ждут продолжение и что известно о судьбе проекта.

Детективная драма «Васька» (2025) начиналась как привычная петербургская история НТВ, но постепенно превратилась во что-то более цепкое.

Сюжет с Емелиным, которого сыграл Алексей Барановский, держится не на расследованиях, а на характерах окружающих его людей.

Второстепенные герои — в исполнении Романа Грибкова, Евгения Тележкина и Юлии Скороход — стали неожиданным двигателем сезона, и зрители, начавшие смотреть сериал с осторожностью, заметно потеплели к их линиям к концу.

Финал же оставил у публики странное ощущение: главный конфликт не завершён, ключевые дуги оборвались, а последняя серия выглядит как недописанная глава.

Именно поэтому новый сезон воспринимается не как «продолжение», а как необходимость — без него история кажется незаконченной.

Есть ли подтверждение второго сезона

На данный момент НТВ не объявил продление. Канал взял паузу, оценивая показатели: «Васька» не была громким флагманом, но собрала устойчивую аудиторию.

И если финальные рейтинги окажутся достаточными, решение примут быстро — практика НТВ показывает, что успешные проекты здесь умеют превращать в длинные линейки.

Когда может выйти продолжение

При положительном решении производственный цикл займёт около года. Реалистичное окно премьеры — осень 2026 года, в более осторожном прогнозе — начало 2027-го. На ранний релиз рассчитывать не стоит.

Фото: Кадр из сериала «Васька»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
