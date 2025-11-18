Зрители так решили: какие сериалы НТВ будут в топе во второй половине сезона — «Балабол» мимо, «Число зверя» в тройке лидеров с «Невским»

«Киноафиша» просмотрела фанатские форумы и обсуждения в Дзене — и стало понятно, какие премьеры НТВ зрители ждут во второй половине сезона особенно.

«Первый отдел 5» и «Невский 8» — безоговорочные лидеры интереса

Комментарии фанатских форумов просто кипят от нетерпения зрителей, которые уже давно хотят увидеть продолжения главных хитов НТВ. Многие рассматривают остальные сериалы канала просто как промежуточный вариант перед главными премьерами.

«Число зверя» — в тройке лидеров

Его называют почти столь же часто, как «Первый отдел» и «Невский». Точная дата выхода проекта пока неизвестна, но не исключено, что его успеют показать в 2025 году.

Люди пишут на форумах: «в приоритете», «давно жду», «его посмотрю точно». Судя по обсуждениям, зрителям нравятся криминальные драмы о 90-х.

В комментариях публика отмечает: если обещанный масштаб оправдается, у проекта есть шанс стать одним из главных событий сетки.

«Страх над Невой 2» и «Чёрное солнце 2» — возвращения, за которыми следят

Продолжения обсуждают активно, но тон другой: «хочу посмотреть», «интересно, каким станет сезон». Тут скорее не восторг, а внимательное ожидание.

Зрителям важна атмосфера — ретро-Петербург, расследования, сильные персонажи. Оба сериала выдержали первый этап зрительского фильтра и сейчас входят в число тех, на которые реально рассчитывают.

«Ночной» тоже в приоритете

Удивительно, но проект без громкого промо держится в топе обсуждений. Тон комментариев уверенный: «серьёзный проект будет». Такое ощущение, будто зрители заранее верят в концепцию — и ждут подтверждения этой веры на экране.

«Балабол» выпал из гонки

Именно это обнаружилось по форумам: фанаты жанра пишут, что продолжение смотреть не планируют. Звучит прямолинейно: «кроме Балабола…», «не жду», «устала от формата». При этом признают: аудитория у серии всё равно есть, но в рейтинге ожиданий она явно не в числе фаворитов.

Что ещё держится на слуху

«Тоннель», «Законник», «Золотое дно 2», «Извозчик», «Хирург», «Грабитель» — их обсуждают реже, но стабильно. Эти названия идут как «второй эшелон»: без фанатского шума, но с интересом.

