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Киноафиша Статьи Гэндальф против Магнето: звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» наконец сказал, кто из его героев сильнее

Гэндальф против Магнето: звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» наконец сказал, кто из его героев сильнее

Проверено редакцией
Гэндальф, Магнето

Мнение Иэна Маккеллена может показаться неожиданным.

Обширная фильмография Иэна МакКеллена берет начало в 1969 году, но настоящую славу ему принесли две культовые роли 2000-х: мудрый волшебник Гэндальф в трилогии «Властелин Колец» и мутант Магнето в серии «Люди Икс».

Оба персонажа обладали колоссальной силой, но кто же из них могущественнее — часто спорят фанаты в Сети. Оказалось, свое мнение есть и у актера.

Кто сильнее — Гэндальф или Магнето

В одном из интервью МакКеллен без колебаний назвал победителем Гэндальфа.

«Конечно же старик. У него ресурсы и опыт волшебника. Он справится», — заявил звезда.

На стороне Гэндальфа действительно немало преимуществ.

Возраст и опыт

Магнето в фильмах — человек 60–70 лет, раскрывший потенциал лишь после встречи с Профессором Икс. Гэндальф же — дух, чей возраст превышает 2000 лет, а его истинная природа древнее самой вселенной.

Боевой арсенал

За века странствий Гэндальф изучил древние знания и сражался в ключевых битвах. Его магия, в отличие от способностей Магнето, проистекает из божественной сущности и подкреплена мудростью эпох.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Схватка Гэндальфа и Магнето

Магнето полагался на метательные атаки, но Гэндальф уже отражал подобное в «Двух крепостях»: он остановил топор Гимли и стрелу Леголаса, а также раскалил меч Арагорна. Теоретически, он мог бы перегреть и шлем Магнето. Даже лишившись меча и Кольца (если их металл уязвим), волшебник сохранил бы магию посоха или рук.

Кроме того, Гэндальф бессмертен. После гибели в Мории он вернулся по воле высших сил. Даже победив физическую оболочку, Магнето не смог бы уничтожить его сущность.

Именно поэтому герой «Людей Икс», как это ни парадоксально для фанатов, действительно уступил бы в такой гипотетической схватке. Гэндальф — не просто волшебник, а воплощение сил, превосходящих человеческое понимание.

Кадр из фильма «Люди Икс: Последняя битва»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле познакомились Гэндальф и Арагорн.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), «Люди Икс: Последняя битва» (2006)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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