Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли

26 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Могила великого визиря Османской империи вызывает споры у историков.

История Ибрагима-паши в «Великолепном веке» — не только про стремительный взлёт и трагическую гибель, но и про одну из самых запутанных загадок османской эпохи. Формально место его захоронения известно, но историки до сих пор спорят: действительно ли великий визирь покоится там, куда сегодня водят туристов.

Тайные похороны фаворита султана

В отличие от большинства османских сановников, Ибрагим-паша был похоронен без пышности и надписей. После его казни султан Сулейман приказал провести погребение втайне. Причины понятны: у визиря было много врагов, и правитель опасался осквернения могилы. Кроме того, Ибрагим считался сторонником шехзаде Мустафы, и его усыпальница могла превратиться в политический символ.

По преданию, тело ночью вывезли из дворца и предали земле без торжеств — почти как человека, которого хотели вычеркнуть из памяти.

Версия первая

Самая популярная версия говорит, что Ибрагим-паша похоронен в саду Джанфеда-Завие — бывшей обители дервишей в Стамбуле. Сегодня это уже не окраина, а оживлённый городской район. Там действительно сохранилось скромное захоронение без имени, лишь с цитатами из Корана.

Версия вторая

Однако многие исследователи не верят, что это подлинная могила визиря. Историк XVII века Мехмед Солакзаде писал, что Ибрагима похоронили рядом с дервишем Коюн Баба Текке, а над могилой посадили «дерево Иуды» — символ предательства.

Позже рядом с захоронением дервиша действительно нашли ещё одну могилу, что подлило масла в огонь. Проблема в том, что самому Солакзаде историки доверяют не полностью: его не раз ловили на неточностях.

Загадка, которая живёт веками

В итоге у нас классическая османская интрига, передает дзен-канал «Страна огней». Официальная могила есть, паломники приходят, но стопроцентных доказательств — нет. И, похоже, тайна последнего приюта Ибрагима-паши так и останется одной из самых красивых исторических загадок Стамбула.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
