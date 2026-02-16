Где найти атмосферу «Властелина колец» в 2026-м? В подборке 6 новых фэнтези про эльфов, демонов и пророчества

Фильмы о магии, проклятиях и борьбе за власть уже можно смотреть онлайн.

Свежие фэнтези 2025 года разлетелись по онлайн-платформам без лишнего шума. Эти шесть фильмов переносят зрителя в удивительный мир — от эльфийских крепостей до восточных легенд.

«Везунчики» (2025)

Сюжет картины разворачивается на Голливудских холмах, где простой работяга Ардж получает шанс изменить судьбу — буквально по мановению небес. Ангел Гавриил (Киану Ривз) вмешивается в жизнь героев, но эксперимент с человеческим счастьем выходит за рамки его контроля.

IMDb показывает стабильные 6.9, а зрителям нравится смесь городского фэнтези и лёгкой сатиры.

«Ловчий смерти» (2025)

Атмосферное тёмное фэнтези от Berserkergang Films. Главный герой — бывший рыцарь, чья попытка искупить собственное прошлое превращается в борьбу с пробуждённым древним проклятием.

Фильм держится на визуальной пластике и образе воина, которому приходится бороться не только с врагами, но и с собственной тенью. Рейтинг IMDb — 6.7.

«И явилась дьяволица» (2025)

Корейское фэнтези о девушке, которая днём печёт десерты, а ночью превращается в демоницу — из-за старинного заклятия.

В центре сюжета не только мистика, но и отношения с соседом, который внезапно оказывается единственным человеком, способным помочь ей вернуть контроль над собой. IMDb — 6.6.

«Чумовая пятница 2» (2025)

Действие новой части происходит спустя 22 года после оригинального фильма. Анна (Линдси Лохан) снова сталкивается с магической перестановкой: она меняется телами со своей дочерью Харпер, а Тесс (Джейми Ли Кёртис) неожиданно оказывается в теле 14-летней Лили — дочери Эрика, английского ресторатора и жениха Анны.

Смешение ностальгии и новой истории даёт мягкое семейное фэнтези с рейтингом IMDb 6.5.

«Творение богов: Битва с демонами» (2025)

Китайский эпик о возвращении наследника Шан к жизни. Мир Сицы балансирует между богами и тёмными силами, а принцу приходится собирать армию союзников — от мудреца до генерала, способного вести войско в самый центр хаоса.

Рейтинг IMDb — 6.2, и это тот случай, когда визуальный масштаб важнее цифр.

«Вождь эльфов» (2025)

Фэнтези о забытом эльфийском городе Ллорис, захваченном людьми два века назад. Когда власть в городе переходит в руки жестокого шерифа, жители решают обратиться к тем, кто когда-то построил их мир — эльфам, ушедшим в изоляцию после предательства.

История разворачивается как тихая драма об утраченных корнях и борьбе за свободу. IMDb — 5.6, но именно этот фильм ближе всего по духу к поклонникам «Властелина колец»: леса, политика, изгнанные народы и возвращение старой силы.

