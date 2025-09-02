Где сняли самый дорогой турецкий сериал «Далекий город»? Рассказываем подробно о главных локациях

«Далекий город» (турецкое название — Uzak Şehir) — турецкий сериал 2024–2025 годов с глубоким сюжетом и яркой визуальной составляющей. Главная героиня, Алья Албора, приезжает с сыном из Канады в город Мардин, чтобы похоронить мужа и забрать ребенка, но сталкивается с сопротивлением могущественного клана покойного.

Ей приходится бороться за свободу и права сына, проходя сложный путь между традициями и личными переживаниями. Но где все это снимали? Реально ли существует на карте эта локация?

Где происходит действие сериала: Мардин — город и регион

Место событий — исторический и живописный город Мардин на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Мардин отличается суровым континентальным климатом: холодные зимы, жаркое засушливое лето и весенние песчаные бури. Расположенный примерно в 1500 километрах от Стамбула, регион представляет собой древнюю горную местность с уникальной архитектурой, узкими улочками и богатым культурным наследием.

Особенно известен Мардин своей этнической и культурной многогранностью: здесь проживают курды, арабы, сирийские христиане, езиды, армяне и турки. Эта смесь народов придает региону особую атмосферу, хорошо отраженную в сериале. Сцены с усиленной охраной и патрулями подчёркивают сложную социально-политическую обстановку в области, что не осталось незамеченным зрителями.

Локации съемок и особняк Албора

Сериал снимался преимущественно в самом Мардине и близлежащей деревне Нарлы — живописном поселении с населением менее 400 человек, где сохранилась традиционная ассирийская архитектура с каменной резьбой. Главный дом семьи Албора — настоящий исторический особняк, построенный на основе наследия, а не бутафорская декорация.

Этот просторный трёхэтажный особняк с 30 комнатами, 6 ванными и 3 кухнями принадлежит Искендеру Дебассо, уроженцу деревни Нарлы. Возвратившись спустя три десятилетия проживания за рубежом, он построил дом в ассирийском стиле на месте 2000-летней пещеры.

В цокольном этаже дома находятся древние пещеры, колодец, винодельня и помещение для скота, вырезанные из известняка. Стоимость строительства составила около 750 тысяч долларов, и сегодня это здание воспринимается не только как частная резиденция, но и как культурный памятник региона.

Влияние сериала на регион и восприятие Мардина

«Далекий город» привлек внимание зрителей и туристов благодаря живому и аутентичному изображению Мардина. После выхода шоу количество туристов в городском регионе выросло примерно на 25%, что говорит о том, насколько сериал раскрыл красоту и уникальность этого малоизвестного уголка Турции.

Главный исполнитель роли Озан Акбаба подчеркнул, что Мардин произвел на него глубокое впечатление — начиная от природы и архитектуры до атмосферы рассветов и закатов, которые здесь кажутся наполненными особым смыслом. Актер даже перевез в Мардин семью на время съемок, видя в этом не только работу, но и важный жизненный опыт для своего сына, который сможет расти среди местных детей, впитывая культуру региона.

Кстати, «Далекий город» обогнал по рейтингам даже легендарный «Великолепный век» — и делает это уверенно. На Кинопоиске у него 8,4, на IMDb — 7,2, и эти цифры продолжают расти ( у истории Хюррем и Сулеймана 8,2 и 6,9 соответственно).

