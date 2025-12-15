Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?

Меню
15 декабря 2025 20:00
Кадр из сериала «Волшебный участок»

Кажется, авторы не прогадали, выбрал город на Неве.

Во втором сезоне сериала «Волшебный участок» сказочный отдел меняет прописку. Если раньше магия пряталась в московских дворах, теперь она выходит на улицы Петербурга — и город в кадре становится не фоном, а полноценным участником истории.

Петербург как новое измерение

Создатели сознательно перенесли действие на Неву, чтобы расширить мир сериала. Петербург дал масштаб и воздух: здесь легче работать с пространством, перекрывать улицы и снимать сцены, которые в Москве потребовали бы куда больше компромиссов. В кадре появляются Дворцовая площадь и Исаакиевский собор — с погонями, трюками и полетами героев.

Индустриальный портал

Первая серия сезона снималась на заводе «Красный треугольник». Заброшенные корпуса, кирпичные стены и рельсы сразу задали нужный тон. Это место стало идеальной декорацией для опасных «прорывов» между мирами — выглядит так, будто портал здесь существовал всегда.

Парадный и жилой город

Контраст Петербурга используют сознательно. С одной стороны — открыточные виды центра. С другой — Канонерский остров, коммунальные квартиры, дворы под эстакадами. Здесь сериал опускается на землю и напоминает, что сказка живет рядом с обычным бытом.

Темная сторона

Мрачные эпизоды снимали в заброшенном особняке рядом с БДТ и в здании бывшей психиатрической больницы. Эти пространства отвечают за базы злодеев и проклятые места. А сцены с резким визуальным экшеном частично снимали в павильонах и московском клубе «Мутабор».

Петербург во втором сезоне — не просто новая локация. Это город, где сказка выглядит убедительно. И где реальность легко дает трещину.

