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«Назад в будущее» предсказал 2015 год, но сбылось ли хоть что-нибудь? Вот как в 1989 представляли наши дни

15 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Назад в будущее 2»

Сейчас особенно забавно смотреть этот фильм.

В 1989 году создатели «Назад в будущее 2» отправили Марти Макфлая в далёкий 2015-й и попытались представить, каким станет мир через 26 лет. Теперь особенно забавно пересматривать фильм и понимать: будущее оказалось совсем не таким, как его придумали в восьмидесятых.

Где наши летающие машины?

Самая большая ошибка фильма — транспорт. В мире Марти автомобили спокойно летают над городом, а ховерборды давно стали обычным развлечением. В реальности к 2015 году мы так и не научились массово передвигаться по воздуху, а ховерборды остались красивой фантазией.

Зато кое-что создатели всё-таки угадали. В фильме есть автоматизация, биометрические технологии и видеозвонки — последние сегодня выглядят особенно забавно. В 1989-м разговор с человеком по видеосвязи казался фантастикой, а теперь мы спокойно созваниваемся хоть каждый день.

Интернет забыли, зато придумали самозавязывающиеся кроссовки

Кадр из фильма «Назад в будущее 2»

А вот с технологиями фильм попал в довольно странную реальность. У Марти есть очки, напоминающие современные Google Glass, но при этом нет привычного нам интернета и мобильных телефонов. Кажется, создатели просто не представляли, насколько сильно именно эти две вещи изменят нашу жизнь.

Зато они очень старались угадать будущее моды. Двойные галстуки, золотые плащи, жилеты со звуковыми эффектами и куртки, которые сами подстраиваются по размеру, сегодня выглядят скорее как шутка. Самозавязывающиеся кроссовки тоже появились, но совсем не стали обязательной частью гардероба.

А где 17 частей «Челюсти»?

Отдельно хочется поговорить о кино. В 2015 году Марти сталкивается с рекламой «Челюсти 19» — будто бы знаменитая франшиза умудрилась выпустить ещё пятнадцать продолжений.

Вот тут создатели промахнулись особенно красиво. К 2015 году никто не посмотрел девятнадцать фильмов про акулу, зато Голливуд действительно превратил некоторые успешные картины в бесконечные франшизы.

Так что «Назад в будущее 2» нельзя назвать провальным предсказанием. Он просто показал будущее глазами человека из 1980-х: с летающими машинами, без интернета и с очень странной одеждой. И, пожалуй, именно поэтому сегодня смотреть на этот фильм даже интереснее — мы наконец-то можем проверить, насколько хорошо фантазии прошлого справились с реальным будущим.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее 2»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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