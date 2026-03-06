Меню
Киноафиша Статьи Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден

Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден

6 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрители рассчитывали на 30 серий. 

Пятый сезон детективного сериала «Первый отдел» вызвал у зрителей удивление: вместо ожидаемых тридцати эпизодов в эфир вышло всего двадцать. Зрители выражали недоумение: куда делась треть сезона и почему финальная часть показалась многим недоработанной и сжатой.

По информации Peterburg2.ru, решение о сокращении хронометража и ускорении выпуска сезона принималось не творческой группой, а на уровне телеканала НТВ. Режиссер проекта Максим Бриус, как сообщает издание, впервые подтвердил, что инициатива исходила от руководства канала: высокие показатели повторов и стремление сохранить интерес аудитории стали основанием для того, чтобы не откладывать премьеру до осени, когда можно было бы завершить съемки и постпродакшн всех тридцати серий.

Создатели сериала оказались в ситуации, когда требовалось экстренно смонтировать и сдать в эфир только часть подготовленного материала. В результате некоторые сюжетные нитки остались не доведенными до конца, а у части зрителей появилось ощущение незавершенности сезона.

Отдельно обсуждался факт, что на ряде онлайн-площадок до последнего указывался полный пакет из тридцати серий, что усиливало ожидания аудитории и вызвало дополнительное недовольство при объявлении о двадцати эпизодах. По сведениям Peterburg2.ru, у авторов проекта не было влияния на принятие окончательного решения.

В НТВ, как передает издание, считают выбранную стратегию оправданной: интерес к сериалу остается высоким, а работа над следующими сериями продолжается, поэтому вопрос о полноценном завершении сюжетных линий и дальнейшем развитии проекта будет решаться по мере подготовки нового материала.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
