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Киноафиша Статьи Гарри Поттер стал бессмертным? Теория, которая меняет взгляд на всю сагу

Гарри Поттер стал бессмертным? Теория, которая меняет взгляд на всю сагу

Проверено редакцией
Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Её обсуждают с серьёзностью, как пророчество. И если в ней есть правда — «мальчик, который выжил» теперь обречён жить вечно.

Мир, придуманный Джоан Роулинг, давно перерос границы книг. Поклонники не только изучают канон до мелочей, но и предлагают альтернативные трактовки. Некоторые из них — пугающе логичны.

Фанатская теория о бессмертии Гарри Поттера — одна из таких. Она находит подтверждение в сюжете, расширяет смысл финала и добавляет горечи даже в победу над Волан-де-Мортом.

«Гарри обрёл бессмертие»: что стоит за этой идеей

Пророчество Трелони, на котором строится кульминация всей саги, гласит: «Один должен пасть от руки другого, ибо ни один не может жить, пока жив другой». И если Волан-де-Морт погиб — почему жив Гарри?

Некоторые фанаты уверены: первая часть пророчества означает, что и Гарри должен был умереть от руки Тома Реддла. И в каком-то смысле — умер.

В момент, когда Гарри принял смерть в Запретном лесу, заклятие убило не его, а осколок души Волан-де-Морта. Крестраж внутри Гарри исчез — но сам он вернулся.

Получается, предсказание исполнилось буквально, а сам Гарри как бы «переродился», уже не будучи живым человеком в полном смысле. Эта трактовка находит эмоциональный отклик у фанатов: они пишут, что вечная жизнь стала проклятием, лишившим Гарри шанса на покой.

«Смерть был не Снегг — а Дамблдор»: теория в те же ряды

Ещё одна популярная фанатская теория — из старой легенды о Трёх Братьях. В ней Гарри — тот самый брат, который принимает смерть.

В этой интерпретации Дамблдор — это сама Смерть, наблюдающая за ходом всей истории. Он же «дарует» Гарри возможность вернуться. Эта версия поднимает вопрос: если Гарри победил смерть, значит ли это, что он обречён на бессмертие буквально? Теория писывается в дзен-канале «Заметки Инсайдера».

Также прочитайте: Показали красиво, но забыли логику: 2 сцены из «Гарри Поттера», которые без книг не понять.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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