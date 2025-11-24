«Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели

Свежий топ IMDb недели, как и в прошлый раз, возглавил «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Картина успела пройти впечатляющий путь: мировая премьера состоялась 30 августа на Венецианском кинофестивале, с 17 октября фильм показывали в ограниченном прокате, а 7 ноября он вышел на Netflix. Этот маршрут обеспечил проекту устойчивый интерес — и теперь он лидирует в рейтингах недели.

«Франкенштейн» (2025)

Гильермо дель Торо собрал роскошный ансамбль — Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Миа Гот. До релиза картина прошла через Венецию, Торонто, Лондон и Бусан, а затем получила глобальный запуск.

Фильм обсуждают не только за визуальный стиль: зрители пишут, что дель Торо «сделал историю монстра самой человечной». Это и удерживает его на вершине IMDb.

«Убойная суббота» (2025)

Лёгкий по форме, но бодрый по содержанию боевик от Люка Гринфилда. Кевин Джеймс и Алан Ричсон играют отцов, чья обычная встреча с детьми превращается в серию погонь и опасных ситуаций.

Фильм смотрят за счёт харизмы дуэта и темпа, который постоянно подкидывает новые сцены. На IMDb проект стремительно поднимается в обсуждениях — отличное кино на вечер, когда хочется драйва.

«Хищник: Планета смерти» (2025)

Дэн Трахтенберг расширяет вселенную «Хищника» и делает неожиданный ход: фокус не на людях, а на молодом изгнаннике хищнике-яутже, который впервые сталкивается с законами своего клана. Элль Фаннинг — одна из ключевых ролей.

Фильм привлекает внимание тем, что получил рейтинг PG-13, что для франшизы почти немыслимо. Но именно новый ракурс и игровая история удерживают интерес зрителей в топах.

«Бегущий человек» (2025)

Эдгар Райт экранизировал роман Стивена Кинга, главную роль играет Глен Пауэлл. Проект активно обсуждают после показов на больших презентациях вроде CinemaCon.

В касте — Колман Доминго и Ли Пейс. Райт делает ставку не на ремейк фильма 80-х, а на книгу — зрители это ценят, и потому фильм быстро входит в рейтинг самых популярных.

«Битва за битвой» (2025)

Пол Томас Андерсон собрал нереальный состав: Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо. История о пропавшей жене и похищенной дочери ожидала внимания ещё до релиза.

Теперь фильм стабильно держится среди лидеров IMDb — во многом благодаря обсуждениям в соцсетях и восторженным откликам первых зрителей, а Ди Каприо прочат «Оскара» за роль в нём.