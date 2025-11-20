Меню
Киноафиша Статьи Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий

20 ноября 2025 19:35
Кадры из сериала "Как приручить лису" (2025)

Для тех, кто забыл, с чего все начиналось.

«Как приручить лису» подходит к финалу 21 ноября, и самое время вспомнить, что происходило с героями за эти семь недель. Сериал стартовал сразу двумя эпизодами, а затем выходил по четвергам, постепенно раскладывая пазл из пропавших девушек, семейных тайников и одной неправдоподобно хрупкой девочки, вернувшейся из леса.

1–2 серии

Миронов находит на трассе окровавленную Дину, а в тот же вечер полиция обнаруживает труп Алены и флешку, которая будто выводит на дом ученого. Дина молчит, пряча что-то важное, а улики складываются слишком подозрительно, словно кто-то намеренно подводит следствие.

3–4 серии

Тамалин выходит на версию о серийном преступнике, который годами охотился в регионе. Подозрения падают на отца Дины. Девочка признаётся Миронову в страшных деталях прошлого.

След приводит в тайгу, где следователь и зоопсихолог находят логово маньяка — и взрыв, оставляющий больше вопросов, чем ответов. Экспертиза подтверждает: найденная женщина — мать Дины.

5–6 серии

Дина пытается адаптироваться у бабушки, но прошлое догоняет её быстрее. Мать погибшей Алены вывозит девочку «на разговор», который заканчивается обвинениями и паникой.

Полиция вновь сомневается: Дина ли жертва или ключ к цепочке убийств? Миронов копает историю её отца — и выходит на странные следы, ведущие к старой звероферме.

7 серия

Перед финалом напряжение растёт. Дина сближается с Артёмом и впервые ощущает хотя бы видимость нормальной жизни. Но, выйдя в соцсети, она невольно даёт шанс тому, кто давно следит за каждым её шагом.

Тамалин понимает: всё ведёт к одной точке, и следующий шаг маньяка может случиться в любой момент.

Финал 21 ноября должен наконец раскрыть, кто стоял за исчезновениями, что скрывает прошлое семьи Дины — и удастся ли ей выйти из этой истории живой и свободной.

Также прочитайте: Не «Фишер» и не «Хрустальный», но по рейтингу не отстает: «маньячный» сериал «Как приручить лису» зашел зрителям — что о нем говорят в Сети

Фото: Кадры из сериала "Как приручить лису" (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
