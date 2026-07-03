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Финал «Терминатора 2» давно вошел в историю кино, но изначально он был совершенно другим: к счастью, эту сцену вырезали

3 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 2»

Тот случай, когда одно решение пришло на пользу франшизе.

Многие зрители считают финал «Терминатора 2» одним из лучших в истории кино. Машина Т-800 жертвует собой, Сара Коннор рассуждает о будущем, а дорога впереди символизирует надежду на новую жизнь. Но мало кто знает, что Джеймс Кэмерон снял и совершенно другую концовку — с однозначным счастливым финалом.

В альтернативной версии Судный день действительно удалось предотвратить

В расширенной версии фильма зрителям показывают далекое будущее. Уже пожилая Сара Коннор сидит в парке и наблюдает за взрослым Джоном.

Он стал сенатором США, у него есть собственная дочь, а вокруг — спокойный и мирный мир без войны с машинами. Судного дня не произошло, человечество выжило, а история Скайнета навсегда осталась в прошлом.

Такой эпилог окончательно отвечает на главный вопрос фильма: героям удалось изменить будущее.

Но именно поэтому сцену и убрали

Проблема в том, что основной финал работает гораздо сильнее.

После жертвы Терминатора Сара говорит, что если машина смогла понять ценность человеческой жизни, то, возможно, и люди способны измениться. Камера показывает ночную трассу, уходящую в темноту, а зрителю остается самому решить, что ждет человечество дальше.

Такая концовка оставляет место для размышлений и делает историю намного эмоциональнее.

Если же показать пожилую Сару и взрослого Джона, вся интрига исчезает. Финал становится слишком прямолинейным и объясняет то, что прекрасно работало без лишних слов.

Неудивительно, что именно эту версию считают канонической

Позднее продолжения вроде «Терминатора 3» и «Терминатора: Темные судьбы» вновь изменили судьбу героев и показали, что предотвратить катастрофу оказалось гораздо сложнее.

Но даже без учета этих фильмов большинство поклонников уверены: решение отказаться от альтернативной концовки было правильным, передает дзен-канал «Джедай из Шира».

Финал «Терминатора 2» до сих пор считается одним из самых сильных в фантастике именно потому, что не дает готовых ответов. Он оставляет надежду, но не обещает счастливый конец — и спустя десятилетия именно эта недосказанность делает его по-настоящему великим.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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