Финал «Игры престолов» забыл о самой важной проблеме Сансы — и это разрушает логику Вестероса

Финал «Игры престолов» до сих пор вызывает споры. Провозглашение Сансы Старк королевой Севера должно было стать кульминацией её пути, но решение выглядит упрощённым.

Сценаристы сделали вид, что остальной Вестерос примет независимость Севера как факт, хотя политическая реальность Семи Королевств всегда была куда сложнее, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Почему независимость Севера не могла пройти так легко

В финале никто не оспаривает решение Сансы, но логика мира Мартина подсказывает обратное.

Железные острова и Дорн никогда не признавали чужую власть без борьбы. Яра Грейджой ещё в шестом сезоне заключала союз с Дейнерис ради независимости, а в книгах Дорн десятилетиями сопротивлялся короне, поднимая восстания даже после прихода Эйгона Завоевателя.

Их молчаливое согласие в финале сериала выглядит невероятным.

Политика Вестероса в реальной истории

Если Север получает свободу, почему остальные королевства не делают того же? После разрушительных войн и колоссальных потерь любой регион с давними амбициями — от Дорна до Железных островов — немедленно воспользовался бы моментом.

Это запустило бы цепочку новых конфликтов, дипломатических кризисов и борьбы за ресурсы.

Упущенная возможность для продолжения

В потенциальном девятом сезоне именно эта тема могла бы стать ключевой.

Новый король Бран Старк неизбежно столкнулся бы с сепаратизмом, переговорами, угрозами войны и необходимостью искать баланс между интересами разных земель.

Его уникальные способности Трёхглазого Ворона сделали бы эту линию ещё глубже: он видел бы прошлое, но обязан был бы строить будущее.

Финал «Игры престолов» закрыл историю слишком быстро, оставив за кадром главный конфликт, который мог изменить Вестерос. И, возможно, именно поэтому сериал до сих пор кажется незавершённым.

