Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно

Главная загадка конца сериала обретает новый смысл, если взглянуть на неё глазами Трехглазого ворона.

Финал «Игры престолов» стал одним из самых спорных событий в истории сериалов. Зрители ждали эпической развязки, но получили молчаливого Брана на троне, Арью-убийцу Короля Ночи и смерть Дейенерис от руки Джона.

Казалось, создатели сами устали от своей истории. Однако у фанатов появилась теория, которая превращает сомнительную концовку в гениальный сюжетный ход.

«Трехглазый ворон никогда не умирает» — именно эта деталь, разбросанная в книгах Джорджа Мартина, стала отправной точкой.

По версии поклонников, Бран Старк умер в пещере вместе с Ходором, а его тело захватил древовидец Бринден Риверс, бывший Кровавый Ворон. Он не нуждался в ученике, ему нужен был сосуд. Бран оказался идеальным кандидатом: наследник великого дома, обладающий даром варга.

«А зачем ещё я проделал этот путь?»

Фраза Брана в финале сегодня звучит как признание. Если принять во внимание, что за его глазами скрывался старый маг, всё становится логично: он устранял Мизинца, провоцировал конфликт Джона и Дейенерис, шаг за шагом подводил совет к своей коронации.

Бран или Бринден?

В этой версии концовка перестаёт быть нелепой. Один мифический враг — Король Ночи — пал, чтобы другой, не менее могущественный, взошёл на трон.

Король, способный видеть будущее и жить веками, превращается в пугающего властителя, с которым никто не сравнится.

Таким образом, согласно фанатской теории, финал «Игры престолов» был не провалом, а замаскированной победой Трехглазого ворона. И в этом контексте он выглядит куда страшнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Источник: дзен-канал Оксенфуртская академия

