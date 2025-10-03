Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно

Финал «Игры престолов» стал одним из самых спорных событий в истории сериалов. Зрители ждали эпической развязки, но получили молчаливого Брана на троне, Арью-убийцу Короля Ночи и смерть Дейенерис от руки Джона.
Казалось, создатели сами устали от своей истории. Однако у фанатов появилась теория, которая превращает сомнительную концовку в гениальный сюжетный ход.
«Трехглазый ворон никогда не умирает» — именно эта деталь, разбросанная в книгах Джорджа Мартина, стала отправной точкой.
По версии поклонников, Бран Старк умер в пещере вместе с Ходором, а его тело захватил древовидец Бринден Риверс, бывший Кровавый Ворон. Он не нуждался в ученике, ему нужен был сосуд. Бран оказался идеальным кандидатом: наследник великого дома, обладающий даром варга.
«А зачем ещё я проделал этот путь?»
Фраза Брана в финале сегодня звучит как признание. Если принять во внимание, что за его глазами скрывался старый маг, всё становится логично: он устранял Мизинца, провоцировал конфликт Джона и Дейенерис, шаг за шагом подводил совет к своей коронации.
Бран или Бринден?
В этой версии концовка перестаёт быть нелепой. Один мифический враг — Король Ночи — пал, чтобы другой, не менее могущественный, взошёл на трон.
Король, способный видеть будущее и жить веками, превращается в пугающего властителя, с которым никто не сравнится.
Таким образом, согласно фанатской теории, финал «Игры престолов» был не провалом, а замаскированной победой Трехглазого ворона. И в этом контексте он выглядит куда страшнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Источник: дзен-канал Оксенфуртская академия
Также прочитайте: Именно этот момент превратил «Игру престолов» в крутое фэнтези: настолько мощный, что зрители до сих пор его помнят