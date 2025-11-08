Финал близко: фанаты считают, что «Дюна 3» будет самым рискованным фильмом Вильнёва — готовьтесь к худшему

Третий фильм завершит сагу — и в нём больше интриг, чем в двух предыдущих.

Про «Дюну 3» уже известно достаточно, чтобы понимать: финал трилогии будет куда более дерзким и рискованным, чем прошлые части. Вильнёв экранизирует роман «Дюна: Мессия», каст пополняется новыми именами, а актёры уже делятся первыми деталями о съёмках в пустыне.

Когда ждать премьеру

«Дюна 3» получила дату релиза — 18 декабря 2026 года. Deadline писал, что студия зарезервировала слот ещё в 2024-м, а летом 2025-го стало известно, что проект входит в активную стадию.

Съёмки проходят в пустыне, и Роберт Паттинсон в интервью IndieWire рассказал, что «даже не представлял, насколько тяжёлой окажется жара».

О чём будет фильм

Третья часть опирается на роман «Дюна: Мессия», действие которого происходит через двенадцать лет после победы Пола над Харконненами и захвата власти. Мир стал другим — куда жёстче, политичнее и опаснее. Пол сталкивается с последствиями собственной мессианской роли, а фримены начинают трактовать его пророческий статус слишком буквально.

Если первые два фильма рассказывали о взрослении героя, то теперь начинается история о том, как власть и вера в собственную исключительность могут разрушать — медленно, но неизбежно.

Кто вернётся, а кто появится впервые

Подтверждены возвращения Тимоти Шаламе и Зендеи — их дуэт снова станет центром истории.

Важную линию сюжета создадут дети Пола и Чани — Лето II и Ганима, которых сыграют Накао-Вульф Момоа и Ида Брук. Для сына Джейсона Момоа это будет дебют, иронично связанный с возвращением его отца: актёр вновь появится в роли Дункана Айдахо, но уже как искусственно воссозданной копии.

Новый злодей

Пожалуй, главное кастинг-решение: Роберт Паттинсон присоединился к фильму в роли Сцитейла, одного из самых хитрых и опасных персонажей цикла.

Переговоры шли с апреля 2025 года, и фанаты восприняли эту новость одновременно и с восторгом, и с настороженностью. Сцитейл слишком сложен, чтобы быть обычным антагонистом; это политик, манипулятор и ключевая фигура в заговоре против Пола.

Почему третий фильм считают самым рискованным

Причин несколько — и все звучат убедительно.

Во-первых, роман «Дюна: Мессия» гораздо мрачнее первых частей. Здесь нет героического пафоса — только тяжёлые последствия. Вильнёву придётся сохранить баланс между масштабом и интимностью повествования.

Во-вторых, сама структура книги камернее: меньше сражений, больше интриг, предательств и философии. Студии придётся объяснять массовому зрителю, что «Дюна 3» — не боевик, а трагедия, та часть саги, где Пола догоняет цена его «избранности».

В-третьих, это финал Вильнёва. Он публично говорил, что его видение «Дюны» ограничено тремя фильмами, а дальше он займётся новым «Бондом». Значит, третья часть должна поставить жирную точку и выдержать роль полноценного завершения эпоса.

Также прочитайте: «Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму