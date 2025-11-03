Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех

Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех

3 ноября 2025 13:17
Роман Костомаров

У спортсмена свои предпочтения.

Идея фильма о Романе Костомарове возникла в 2024 году, когда фигурист вернулся к активной жизни. После тяжелейшей пневмонии, приведшей к ампутации, он не только восстановился, но и возобновил тренировки.

Съемки будущей картины доверили режиссеру Сарику Андреасяну, который также выступит продюсером. В основу ленты «Костомаров» лягут две центральные темы: триумфальное олимпийское золото спортсмена и его победа в борьбе с болезнью.

Недавно сам Костомаров поделился информацией о текущем этапе работы над кинопроектом.

Фильм о Романе Костомарове

По словам самого Романа Костомарова, картина о его жизни должна выйти на экраны до 2027 года. Фигурист подтвердил, что сценарий фильма уже полностью готов.

«Я лично участвовал в работе над текстом, чтобы сохранить достоверность во всех деталях. Кто, если не я, точно передаст нюансы спортивной карьеры, историю своей болезни и трудный путь восстановления», — сказал Костомаров.

Кто сыграет Романа Костомарова

На роль Романа Костомарова рассматривалось несколько известных актеров. Пока это был так называемый дрим-каст — списки, которые делают постановщики, раздумывая кого из исполнителей пригласить на пробы.

В этот перечень попали Павел Прилучный, Александр Метелкин, Максим Матвеев, Роман Маякин и Кирилл Зайцев. Фигурист отметил, что все артисты являются настоящими профессионалами, но у него есть личные предпочтения.

Кадр из сериала «Триггер»

«Наверное по душе мне все же ближе Максим Матвеев», — цитирует Костомарова «Комсомольская правда».

Ранее портал «Киноафиша» писал о документальном фильме про звезду.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Триггер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом Читать дальше 2 ноября 2025
Никакой «пошлой и приторной» свадьбы в церкви: звезда «Бедной Насти» настаивал на другом финале Никакой «пошлой и приторной» свадьбы в церкви: звезда «Бедной Насти» настаивал на другом финале Читать дальше 3 ноября 2025
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Читать дальше 4 ноября 2025
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни Читать дальше 4 ноября 2025
«Бригада», «Брат» и «Невский» в одном флаконе: Ткачук и Робак объединились, чтобы подарить нам новую криминальную драму «Бригада», «Брат» и «Невский» в одном флаконе: Ткачук и Робак объединились, чтобы подарить нам новую криминальную драму Читать дальше 4 ноября 2025
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Читать дальше 4 ноября 2025
Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга Читать дальше 4 ноября 2025
Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме Читать дальше 4 ноября 2025
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских Читать дальше 3 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше