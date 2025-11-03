Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех

Идея фильма о Романе Костомарове возникла в 2024 году, когда фигурист вернулся к активной жизни. После тяжелейшей пневмонии, приведшей к ампутации, он не только восстановился, но и возобновил тренировки.

Съемки будущей картины доверили режиссеру Сарику Андреасяну, который также выступит продюсером. В основу ленты «Костомаров» лягут две центральные темы: триумфальное олимпийское золото спортсмена и его победа в борьбе с болезнью.

Недавно сам Костомаров поделился информацией о текущем этапе работы над кинопроектом.

Фильм о Романе Костомарове

По словам самого Романа Костомарова, картина о его жизни должна выйти на экраны до 2027 года. Фигурист подтвердил, что сценарий фильма уже полностью готов.

«Я лично участвовал в работе над текстом, чтобы сохранить достоверность во всех деталях. Кто, если не я, точно передаст нюансы спортивной карьеры, историю своей болезни и трудный путь восстановления», — сказал Костомаров.

Кто сыграет Романа Костомарова

На роль Романа Костомарова рассматривалось несколько известных актеров. Пока это был так называемый дрим-каст — списки, которые делают постановщики, раздумывая кого из исполнителей пригласить на пробы.

В этот перечень попали Павел Прилучный, Александр Метелкин, Максим Матвеев, Роман Маякин и Кирилл Зайцев. Фигурист отметил, что все артисты являются настоящими профессионалами, но у него есть личные предпочтения.

«Наверное по душе мне все же ближе Максим Матвеев», — цитирует Костомарова «Комсомольская правда».

Ранее портал «Киноафиша» писал о документальном фильме про звезду.