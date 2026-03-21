Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты

21 марта 2026 19:06
Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Премьера на Netflix пройдет со дня на день.  

«Острые козырьки» возвращаются на экраны. На этот раз в формате полнометражного фильма. Картина называется «Острые козырьки: Бессмертный человек». Действие разворачивается в годы Второй мировой войны. Томас Шелби снова встречается с прошлым и сталкивается с новыми вызовами.

События происходят спустя примерно шесть лет после финала сериала. Томми живёт вдали от всех. Он обосновался в сельской местности, ведёт спокойную жизнь и работает над книгой. Но призрак Руби не даёт ему покоя.

Покой длится недолго. В его жизни появляется Дюк. Он взял на себя управление «Острыми козырьками» и ввязался в дела, связанные с нацистами. Для Томаса Шелби это и личная драма, и угроза для страны. Он привык действовать в таких обстоятельствах, но именно этого и боится больше всего.

Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

По словам создателей, история приобретает особое звучание именно сейчас. Как и в сериале, в фильме переплетаются криминальная драма и реальные исторические события. В основу «Острых козырьков» легла подлинная история банды из Бирмингема, действовавшей на рубеже веков. Семья Шелби прошла путь от последствий Первой мировой до начала тридцатых.

Перенос действия во Вторую мировую — не просто смена времени. Это попытка взглянуть на эпоху иначе. Обычно её воспринимают как борьбу с фашизмом, где всё было чётко разделено на добро и зло. Но в фильме эта граница становится менее очевидной.

«Невозможно не реагировать на то, что происходит в мире сегодня. Раньше я считал, Вторая мировая была последним периодом, когда добро и зло существовали в чистом виде. Теперь эта тема звучит ещё острее. И, к сожалению, остаётся актуальной», — говорит сценарист Стивен Найт.

Фото: Кадры из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» (2026)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
