«Фантомас в Москве» мог бы стать хитом: как все испортил Луи де Фюнес

Приключения неуловимого Фантомаса ворвались в советский кинопрокат в 1960-е, мгновенно завоевав статус культового явления. Фильмы породили уникальный феномен — по ним сходили с ума не только взрослые, но и дети: во дворах то и дело разворачивались импровизированные погони за гениальным злодеем в синей маске.

А ведь родилась эта франшиза из творческого союза двух друзей — знаменитого актёра Жана Марэ и режиссёра Андре Юнебеля. Их амбиции простирались далеко: изначально планировалось снять целую серию картин, возможно, до десяти эпизодов. Однако в итоге свет увидели лишь три ленты.

Особый интерес вызывает судьба так и не снятого четвёртого фильма, который должен был носить интригующее название «Фантомас в Москве».

Отказ от сиквела

По сюжету «Фантомаса в Москве» центральной героиней должна была стать дочь злодея — красавица Элен. Однако съёмки постоянно откладывались из-за множества проблем.

Сначала французская съёмочная группа подсчитала бюджет и поняла, что работа в советской столице окажется для них слишком дорогой. Затем начались разногласия среди самих актёров.

Жан Маре и Луи де Фюнес

Жану Маре, воплощавшему на экране образ главного злодея, было непросто смириться с растущей популярностью его партнёра. Уже после первой картины он заметил, как симпатии зрителей начинают ускользать от его героя, направляясь к харизматичному и невероятно смешному комиссару Жюву в исполнении Луи де Фюнеса.

К моменту выхода третьей части стало очевидно: настоящим народным любимцем стал не мрачноватый Фантомас, а его вечно взвинченный, комичный противник. Для амбициозного Маре, привыкшего к статусу первой звезды, такое смещение акцентов стало болезненным ударом по самолюбию.

Это, а также утомительный многочасовой процесс гримирования под знаменитую синюю маску, подтолкнули актёра к решению покинуть проект. Его партнёр, Луи де Фюнес, поддержал это решение, считая, что история рассказана до конца.