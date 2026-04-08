Фанаты яростно спорят и сейчас: даже Толкин не понимал до конца, про какие «Две крепости» идет речь

Кинофраншиза «Властелин колец» Питера Джексона состоит из трех частей, как и литературный источник. Но именно вокруг названия второго фильма и романа ходит больше всего споров.

Фанаты терялись в догадках, какие именно «Две крепости» имел в виду Джон Толкин. А он, как выяснилось, и сам был не рад своей идее.

Идея названия

Выбор названия для второй книги «Властелина колец» дался Толкину непросто. Издатели торопили писателя, и он впоследствии был недоволен компромиссным вариантом «Две крепости».

Изначально автор рассматривал разные пары башен — например, Минас-Тирит и Барад-дур. Но в итоге остановился на менее очевидных Ортанке и Минас Моргуле.

Чтобы прояснить замысел, Толкин даже нарисовал эскиз для обложки с этими башнями. Однако издатели решили сэкономить и отказались от иллюстрации, оставив читателям гадать, какие же крепости имел в виду автор.

Путаница вокруг названия

Споры о том, какие именно «Две крепости» вынесены в название второй книги, не утихают до сих пор. И причина — в неуверенности Толкина.

В письме издателю он честно признавался, что не в восторге от названия. По его задумке, речь должна была идти об Ортанке и башне Кирит Унгол. Но поскольку ключевым является противостояние Тёмной башни (Барад-дур) и Минас-Тирита, название кажется ему вводящим в заблуждение.

Ситуацию еще больше запутала и экранизация Питера Джексона. В фильмах хронология событий изменена, и зрители видят лишь Ортанк Сарумана как значимую башню, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

«У меня есть сильное подозрение, что первоначально имелась в виду Хельмова Падь, у которой тоже есть башня», «По-моему, не надо плодить лишних сущностей — Минас Тирит и Минас Моргул», «Лично мне больше по душе версия, как по фильму, то есть две башни — это Ортанк и Барад-дур, так как именно там находились главные армии союза Саурона и Сарумана», «По логике событий, две твердыни — это Изенгард и Хорнбург, именно между ними происходит противостояние, — гадают в Сети.

