Фанаты «Трех богатырей» могли пропустить этот спин-офф про коня Юлия: а ведь он — часть любимой франшизы

Фанаты франшизы «Три богатыря» могли пропустить необычный спин-офф — «Конь Юлий и большие скачки». Это отдельный мультфильм, полностью посвященный одному из самых любимых персонажей — болтливому коню Юлию. Картина стала десятым проектом во вселенной и вышла между основными частями франшизы.

Первый сольный мультфильм про коня Юлия

«Конь Юлий и большие скачки» вышел 31 декабря 2020 года и стал первым фильмом, где Юлий оказался в центре сюжета. На этот раз герой решает… жениться.

По сюжету Юлий влюбляется в кобылу по имени Звезда Востока. Однако для свадьбы ему нужна помощь князя, который оказывается занят своими проблемами. Тогда Юлий решается на отчаянный шаг и отправляется в путешествие, которое быстро превращается в большое приключение.

Большие скачки и традиционный юмор франшизы

Главной частью истории становятся масштабные скачки, в которых Юлий и князь участвуют ради ценного приза — голубого сапфира. По пути героев ждут погони, новые противники и фирменный юмор, за который зрители и полюбили франшизу.

Несмотря на сольный формат, в мультфильме появляются и знакомые персонажи — богатыри, князь и другие герои вселенной.

Спин-офф, который легко пропустить

Мультфильм вышел спустя два года после «Три богатыря и наследница престола», поэтому многие зрители просто не заметили отдельный проект.

При этом «Конь Юлий и большие скачки» — полноценная часть франшизы студии «Мельница» и кинокомпании СТВ. Его сняли режиссеры Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.

Если вы любите «Три богатыря», этот мультфильм точно стоит посмотреть — особенно если хочется увидеть Юлия в главной роли.