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Киноафиша Статьи Фанаты «Питт» зря паниковали: этого персонажа все-таки вернут в 3 сезоне

Фанаты «Питт» зря паниковали: этого персонажа все-таки вернут в 3 сезоне

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Питт»

Вокруг сюжета ходили тревожные слухи.

Третий сезон «Питта» ещё не вышел, а поклонники сериала уже переживают за судьбу знакомых героев. После двух сезонов зрители успели привыкнуть к врачам и их историям, поэтому любые новости о составе продолжения вызывают особый интерес.

Детали

Поклонникам «Питта» не стоит переживать из-за слухов о потерь в касте 3 сезона. Актриса Александра Мец, с первого сезона исполняющая роль доктора Иоланды Гарсии, не покидает медицинскую драму и появится в третьем сезоне.

Поводом для сплетен стал новый контракт Мец с ABC. Она получила роль в детективном сериале «Уилл Трент», причём речь идёт о постоянном участии в проекте. Поэтому у зрителей возник закономерный вопрос: сможет ли актриса одновременно сниматься в двух сериалах или ей придётся уйти из «Питта».

Как выяснилось, поводов для беспокойства нет. Съёмочные графики двух проектов удалось согласовать таким образом, чтобы Мец могла продолжать работу в обоих. Поэтому доктор Гарсия останется частью команды приёмного отделения «Питта».

Для самого медицинского процедурала это важная новость. Гарсия давно стала одной из постоянных фигур сериала, а её персонажу достаются многие эмоционально напряжённые сюжетные моменты.

При этом Ноа Уайли также остаётся одним из главных героев «Питта»: он вновь сыграет доктора Майкла Рабиновича.

Кадр из сериала «Питт»

Сюжет

После трёхмесячного отсутствия Робби снова выходит на работу в больнице. Он начинает посещать психолога, пытаясь справиться с последствиями прошлого, однако возвращение к нормальной жизни оказывается гораздо сложнее, чем он рассчитывал. Его решения и промахи заставляют сомневаться в нём даже молодых интернов.

Тем временем отделение неотложной помощи оказывается под угрозой закрытия из-за сокращения финансирования. Общая проблема объединяет сотрудников, но одновременно усиливает разногласия внутри коллектива.

Медсестра Дана Эванс решает открыто выступить против происходящего и возглавляет протест, понимая, что такая позиция может поставить под угрозу её карьеру.

Доктор Кэсси Маккей тоже сталкивается с непростым выбором. Ей приходится одновременно выполнять обязанности врача и воспитывать ребёнка в качестве матери-одиночки.

Ситуацию осложняют новые противники — финансовый чиновник и представитель страховой компании. Их решения могут серьёзно повлиять на работу больницы и напрямую отразиться на пациентах.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Питт»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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