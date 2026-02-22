Меню
Фанаты «Чужого» годами отказывались принимать этот фильм Ридли Скотта: спустя 14 лет он — №1 в 18 странах

22 февраля 2026 08:27
Кадр из фильма «Прометей»

Проект неожиданно «выстрелил» на стримингах.

Кажется, у вселенной «Чужого» девять жизней. Спустя 14 лет после премьеры «Прометей» внезапно ворвался в мировые чарты стримингов — и снова заставил зрителей спорить до хрипоты. Фильм, который когда-то ругали за «слишком умный» подход к хоррору, сегодня уверенно собирает новую аудиторию. Камбэк, которого никто не ждал По данным FlixPatrol, «Прометей» появился в чартах Netflix 17 февраля и уже через сутки занял первое место. Более того — фильм стал №1 сразу в 18 странах. И это тот самый случай, когда время сыграло картине на руку. То, что раньше казалось странным экспериментом, теперь многие пересматривают как смелую попытку расширить мифологию «Чужого». Почему фанаты до сих пор спорят Главная проблема «Прометея» никуда не делась — он оказался совсем не тем фильмом, которого ждали поклонники франшизы. Вместо привычного космического хоррора Ридли Скотт выдал философскую научную фантастику про происхождение человечества. Сам режиссёр вообще настаивал, что это «не приквел к “Чужому”», чем только подлил масла в огонь. Зрителей раздражали: — нелогичные решения учёных — минимум привычных ксеноморфов — ставка на философию вместо чистого ужаса Но при всём хейте фильм выступил достойно: более $403 млн в мировом прокате и вполне крепкие оценки критиков. Почему его сно ва смотрят Секрет прост: сегодня «Прометей» воспринимается иначе. На фоне однотипной фантастики фильм Скотта выглядит куда смелее, чем казалось в 2012-м. Плюс сработал эффект ностальгии — зрители массово возвращаются во вселенную «Чужого», особенно на фоне новых проектов франшизы. И знаете что? История в очередной раз доказала: спорные фильмы часто стареют лучше, чем «безопасные» хиты.

Фото: Кадр из фильма «Прометей»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
