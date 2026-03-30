Фанатская теория о «Мстителях» «обрушила» Reddit: миллионы спорят, как Доктор Стрэндж подставил Старка и приблизил «Судный день»

30 марта 2026 14:15
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Судя по всему, будущая премьера расколет команду героев.

Одна из главных загадок, которая сейчас будоражит умы поклонников киновселенной Marvel, — возвращение Роберта Дауни-младшего. На сей раз он предстанет не в образе обаятельного гения в красных доспехах, а в роли Виктора фон Дума — злодея, чье лицо окажется пугающе знакомым.

У зрителей закономерный вопрос: как в новой реальности объяснят, что суперзлодей и погибший герой — одно лицо? Братья Руссо уже опровергли предположения, что фон Дум окажется одной из версий Тони Старка из параллельной вселенной.

На Reddit появилась теория, которая не только предлагает изящное решение этой дилеммы, но и полностью переворачивает представление о мотивах Доктора Стрэнджа в «Войне бесконечности». Все завязано на сцене, где маг перебирал возможные варианты развития событий.

Согласно этой версии, в огромном количестве просмотренных Стрэнджем вариантов герои довольно легко расправлялись с Таносом. Однако за этой победой маячила куда более мрачная перспектива: вселенная оказывалась под властью безжалостного диктатора в железной маске. И когда маска слетала, под ней оказывалось лицо Тони Старка.

Главная уязвимость Старка всегда была в его болезненной потребности всех защищать — та же одержимость породила Альтрона. Если бы Тони пережил щелчок Таноса, его паранойя, по логике теории, вышла бы из-под контроля. Он бы понял, что брони для одной планеты недостаточно, и попытался бы укрыть ею всю мультивселенную.

Стрэндж, увидев в этом хаосе лицо Старка, принял холодное, прагматичное решение. Единственный способ не допустить такого исхода — сделать так, чтобы Тони не дожил до того момента.

Именно поэтому он без раздумий отдал Камень Времени Таносу: его целью было не остановить безумного титана здесь и сейчас, а убрать с доски фигуру, которая в перспективе станет главной угрозой.

Почему же Стрэндж не распознал, что видит не Старка, а кого-то другого? Потому что в его сознание за секунды ворвался поток из миллионов картин будущего — разбирать их детально не было ни времени, ни возможности. К тому же сам концепт мультивселенных вторжений на тот момент еще не существовал в его картине мира.

Развязка этой истории, по мнению автора теории, наступит в грядущих «Мстителях: Судный день». Когда герои увидят под разбитой маской Дума лицо Тони, Стрэндж осознает чудовищную истину: деспот из его видений никогда не был Железным Человеком. Им всегда оставался Виктор фон Дум.

Он принес в жертву друга, чтобы предотвратить будущее, которое тот не собирался создавать, и лишил Землю главного защитника как раз перед самым опасным вторжением.

Когда правда раскроется, команда отвернется от чародея. И тогда Стрэнджу, наконец усвоившему урок, останется лишь повторить тот же шаг, на который он когда-то обрек Тони.

Впрочем, часть фанатов относится к этой гипотезе скептически. Их главный аргумент: Дум представляет угрозу для всех временных линий одновременно, поэтому его появление неизбежно, какие бы решения ни принимал Стрэндж. Как все развернется на самом деле, станет известно уже в декабре.

Фото: Кадры из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Светлана Левкина
