Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу

Сериал «Постучись в мою дверь» полюбился зрителям не только историей Серкана и Эды, но и колоритными героями второго плана. Самый яркий среди них — Айдан Болат, мать главного героя. Эпатажная, эмоциональная и бесконечно любящая женщина растила сына по собственным, порой шокирующим правилам.

Госпожа Болат — настоящий генератор комедийных ситуаций. Её дуэт с помощником Сейфи без труда вытянул бы на отдельное ситком-шоу. Однако за этой показной эксцентричностью скрывалась старая душевная травма.

Страх

Айдан страдала агорафобией — панической боязнью открытого пространства. В родных стенах она была королевой, но за ворота не выходила годами. При этом затворницей в полном смысле слова её не назвать: находчивый Сейфи снабжал её всеми сплетнями и новостями из города и офиса сына. Серкана такой расклад бесил, но переубедить мать он не мог.

Как Эда сломала фобию

Перелом наступил с появлением Эды. Та самая сцена с прогулкой с завязанными глазами сыграла роль жесткой, но эффективной терапии. Впервые за долгие годы Айдан вышла на улицу — и узнала об этом лишь позже, пересмотрев записи с камер видеонаблюдения. Фобия отступила, и женщина начала возвращаться к нормальной жизни.

Причина — в прошлом

Откуда взялся этот ужас перед выходом из дома? У Айдан был ещё один сын, Альп, который трагически погиб прямо в особняке в тот момент, когда матери не оказалось рядом. Психика не выдержала: женщина дала себе установку больше никогда не покидать стены, считая, что так она убережет семью от новых потерь. Убедить её не могли ни психологи, ни родные.