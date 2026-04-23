Меню
Русский English
Отмена
Эту советскую «Собаку Баскервилей» без Ливанова видели единицы: запретили вскоре после премьеры

23 апреля 2026 10:00
Кадр из фильма «Собака Баскервилей» (1971)

У фильма непростая судьба.

Если вы полагали, что Василий Ливанов открыл эпоху Шерлока Холмса в советском кино, — приготовьтесь удивляться. Задолго до того, как ленинградские кинематографисты создали культового «английского джентльмена», на экраны вышла другая экранизация «Собаки Баскервилей». И эта версия оказалась настолько неоднозначной, что в итоге угодила под запрет.

Фильм

В 1971 году ленинградское телевидение представило собственную интерпретацию знаменитой истории о призрачном псе на торфяных болотах. Режиссёрское кресло заняла Антонина Зиновьева.

Роль великого сыщика досталась Николаю Волкову, а его верного спутника — Льву Круглому, который сыграл доктора Уотсона (в фильме, кстати, использовалось именно такое произношение фамилии, а не привычное позже «Ватсон»).

Съёмки проходили в Литве. Картина была чёрно-белой.

По воспоминаниям тех, кто видел эту ленту, советский Холмс получился очень... кустарным. Герои разговаривают с интонациями, больше напоминающими производственное совещание инженеров, нежели беседу джентльменов викторианской эпохи. Декорации отдают клубной самодеятельностью, а вместо мистического очарования торфяных болот возникает стойкое ощущение, что всё действие происходит где-то под Псковом.

Почему же эту картину запретили? Причина оказалась не творческой, а сугубо политической. Лев Круглый, исполнитель роли Уотсона, эмигрировал из СССР.

Более того, он не просто уехал, а выступил в эфире запрещённой радиостанции. В 1979 году, как только эта информация стала известна, фильм мгновенно изъяли из эфира. Проект на долгие годы канул в забвение.

Пленка

В 2003 году плёнку чудесным образом обнаружили в архивах. Ленту отреставрировали, показали поклонникам — но чуда не произошло. Никакой популярности среди зрителей она не обрела.

Фото: Кадры из фильма «Собака Баскервилей» (1971)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любимая героиня Тося из «Девчат» неожиданно «появилась» в фильме Гайдая «Кавказская пленница»: некоторые узнали об этом спустя 60 лет Любимая героиня Тося из «Девчат» неожиданно «появилась» в фильме Гайдая «Кавказская пленница»: некоторые узнали об этом спустя 60 лет Читать дальше 22 апреля 2026
В советском кино был всего один фильм, где Никулин снялся с Леоновым: молодежь его уже и не помнит В советском кино был всего один фильм, где Никулин снялся с Леоновым: молодежь его уже и не помнит Читать дальше 21 апреля 2026
Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Читать дальше 23 апреля 2026
Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов Читать дальше 23 апреля 2026
Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата» Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата» Читать дальше 23 апреля 2026
Почему у «Бриллиантовой руки» две части по 90 и 5 минут: тонкая насмешка (или даже издевка) Гайдая, которую не все поняли Почему у «Бриллиантовой руки» две части по 90 и 5 минут: тонкая насмешка (или даже издевка) Гайдая, которую не все поняли Читать дальше 23 апреля 2026
Одна сцена из «Девчат» сбивает зрителей уже 60 лет: зачем Тося ходит в школу и зубрит учебники, если она уже работает? Одна сцена из «Девчат» сбивает зрителей уже 60 лет: зачем Тося ходит в школу и зубрит учебники, если она уже работает? Читать дальше 23 апреля 2026
«Бриллиантовая рука» оказалась не такой уж оригинальной: зрители нашли сходство с известным зарубежным хитом «Бриллиантовая рука» оказалась не такой уж оригинальной: зрители нашли сходство с известным зарубежным хитом Читать дальше 23 апреля 2026
«Очень недооцененный драгоценный камень!»: советский фильм с Никулиным американцы сравнили с «Пролетая над гнездом кукушки» «Очень недооцененный драгоценный камень!»: советский фильм с Никулиным американцы сравнили с «Пролетая над гнездом кукушки» Читать дальше 22 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше