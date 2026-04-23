Эту советскую «Собаку Баскервилей» без Ливанова видели единицы: запретили вскоре после премьеры

Если вы полагали, что Василий Ливанов открыл эпоху Шерлока Холмса в советском кино, — приготовьтесь удивляться. Задолго до того, как ленинградские кинематографисты создали культового «английского джентльмена», на экраны вышла другая экранизация «Собаки Баскервилей». И эта версия оказалась настолько неоднозначной, что в итоге угодила под запрет.

Фильм

В 1971 году ленинградское телевидение представило собственную интерпретацию знаменитой истории о призрачном псе на торфяных болотах. Режиссёрское кресло заняла Антонина Зиновьева.

Роль великого сыщика досталась Николаю Волкову, а его верного спутника — Льву Круглому, который сыграл доктора Уотсона (в фильме, кстати, использовалось именно такое произношение фамилии, а не привычное позже «Ватсон»).

Съёмки проходили в Литве. Картина была чёрно-белой.

По воспоминаниям тех, кто видел эту ленту, советский Холмс получился очень... кустарным. Герои разговаривают с интонациями, больше напоминающими производственное совещание инженеров, нежели беседу джентльменов викторианской эпохи. Декорации отдают клубной самодеятельностью, а вместо мистического очарования торфяных болот возникает стойкое ощущение, что всё действие происходит где-то под Псковом.

Почему же эту картину запретили? Причина оказалась не творческой, а сугубо политической. Лев Круглый, исполнитель роли Уотсона, эмигрировал из СССР.

Более того, он не просто уехал, а выступил в эфире запрещённой радиостанции. В 1979 году, как только эта информация стала известна, фильм мгновенно изъяли из эфира. Проект на долгие годы канул в забвение.

Пленка

В 2003 году плёнку чудесным образом обнаружили в архивах. Ленту отреставрировали, показали поклонникам — но чуда не произошло. Никакой популярности среди зрителей она не обрела.