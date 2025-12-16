Эту сильную драму с Васильевым от режиссера «ЮЗЗЗ» многие пропустили, а ведь зрителей она «перезагрузила и отрезвила»

Сейчас буквально к каждому проекту с участием Антона Васильева приковано всеобщее внимание. Актер снимается в рейтинговых и громких работах, которые точно не проходят незаметно для публики.

Но эта драма, фильм «Одним днем», все-таки затерялась среди конкурентов. И напрасно — ведь там звезда раскрылся по-новому.

Сюжет фильма «Одним днем»

Тяжёлая болезнь отца вынуждает Семёна вернуться в родной город Буй. Много лет назад, отслужив, он так и не приехал обратно, оставив там ждавшую его девушку Лену.

Теперь, заново переживая события прошлого, он надеется, что это путешествие поможет ему найти ответы и выбраться из кризиса среднего возраста, настигшего его в казалось бы успешной, но пустой и ненастоящей московской жизни.

В Буе Семён узнаёт горькую новость: Лена давно погибла. Однако у неё осталась дочь — юная Майя, поразительно похожая на свою мать.

Увидев в ней отражение своей утраченной любви, мужчина становится одержим идеей спасти девушку. Ему кажется, что он должен вырвать её из реальности маленького городка и тем самым искупить вину перед когда-то брошенной Леной.

Но чем дальше он заходит, тем больше возникает вопрос: ради кого на самом деле затеяно это спасение — ради будущего Майи или ради успокоения собственной совести?

Отзывы о фильме «Одним днем»

Хотя драма «Одним днём» и осталась в стороне от массового проката, её с большим вниманием ждали кинокритики. Фильм получил признание на профессиональном уровне, завоевав в 2023 году две престижные награды на фестивале «Окно в Европу». За режиссуру картины отвечал Стас Иванов, уже известный зрителям по работам «Немцы» и «ЮЗЗЗ».

И контраст жизни в большом городе и бытом провинциальной глубинки сильно впечатлил зрителей, как и образы ведущих актеров в ленте, в том числе Антона Васильева, который как раз играет Семена.

«Фильм знатно долбанул по эмоциям. Перезагрузил. Вырвал. Отрезвил», «Снято великолепно, актерский состав, драма, трагедия, образы, персонажи, глубинка, 90-е....», «Антон Васильев может быть не только Пашей Семёновым», «Фильм смотрела, практически задерживая дыхание на некоторых сценах. Не потому, что нежно люблю Антона Васильева, а потому, что он играет, как живет», — пишут в Сети.

