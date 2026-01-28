Меню
Эту серию «Смешариков» за рубежом сразу запретили: а в России ей пришлось срочно менять название из-за намеков на 18+

28 января 2026 16:11
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Эпизод смутил прокатчиков.

Мультсериал «Смешарики» создан в первую очередь для детской аудитории. Хотя отдельные серии содержат весьма глубокие мысли, общая история остаётся доброй и понятной каждому ребёнку.

Интересно, что проект полюбился не только в России и странах СНГ, но и далеко за их пределами. Однако один из эпизодов мультфильма получил запрет на показ в некоторых зарубежных странах.

Серия «Страшилка для Нюши»

Эпизод «Страшилка для Нюши» стал причиной международного скандала. В нём Ёжик и Крош решили напугать подругу, придумав историю о жутком Черном Ловеласе. По их словам, это был таинственный мужчина в маске, который мог одним взглядом свести с ума любую девушку.

Сначала Нюша испугалась, но потом сама встретила этого персонажа и неожиданно поддалась его странному обаянию.

Само слово «ловелас» давно ассоциируется с обольстителем и сердцеедом. Именно эта ассоциация и насторожила зарубежных цензоров.

Они усмотрели в безобидной, на первый взгляд, детской страшилке скрытый подтекст 18+, неуместный для юной аудитории. Из-за этого серия получила запрет на трансляцию в ряде стран, хотя в России она остаётся одной из многих весёлых историй о Смешариках.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Смысл серии

Создатель «Смешариков» Денис Чернов однажды в интервью рассказал о неоднозначной судьбе этой серии. По его словам, зарубежные правообладатели были категорически против сюжета, где взрослый мужской персонаж флиртует с юной Нюшей. Такой поворот они сочли неуместным для детского мультфильма.

При этом сам режиссёр называет этот выпуск одним из своих любимых. Но даже в России и странах СНГ эпизод не избежал правок. По просьбе некоторых телеканалов его оригинальное название «Черный Ловелас» заменили на более нейтральное — «Страшилка для Нюши». Это было сделано, чтобы избежать любых нежелательных ассоциаций у маленьких зрителей и их родителей.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
