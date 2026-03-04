Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал

Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал

4 марта 2026 17:00
Кадр из фильма «Титаник»

Режиссер решил отказаться от лишних объяснений.

«Титаник» для большинства зрителей — это Джек, Роуз, ледяная вода и дверь, вокруг которой не утихают споры. Но у фильма есть и второй слой, про который часто забывают.

Всё начинается не в 1912‑м, а в наши дни: команда охотников за сокровищами во главе с Броком Лаветтом бороздит глубины, чтобы поднять со дна легендарное ожерелье с бриллиантом «Сердце океана». Они добираются до сейфа, вскрывают его, а там — только рисунок обнажённой девушки с тем самым камнем на шее.

С этого момента начинается поиск самой Роуз, которой уже под сто лет, и она соглашается рассказать незваным гостям, что же на самом деле случилось в ту роковую ночь. Так история из приключенческой плавно перетекает в мелодраму.

Финал фильма

Под финал, когда история рассказана и спасатели уже переваривают услышанное, Роуз поднимается на палубу исследовательского судна. В руках у неё — то самое «Сердце океана», которое все эти годы, оказывается, никуда не девалось.

Она разжимает ладонь, и бриллиант уходит в тёмную воду. После этого старая женщина возвращается в каюту, ложится в постель и либо умирает, либо просто засыпает под утро. И во сне к ней приходит Джек.

Кадр из фильма «Титаник»

Альтернативный финал

В первоначальной версии, которая так и не попала в окончательный монтаж, сцена на палубе выглядела совсем иначе. Старая Роуз так же выходила к борту и перебиралась через ограждение, но в этот момент её замечали охотники за сокровищами. Приняв её действия за попытку свести счёты с жизнью, они бросались к ней, а когда видели в руке бриллиант, Брок просил хотя бы секунду подержать камень — напоследок, в последний раз.

Кадр из фильма «Титаник»

«Вы искали сокровища не там — только жизнь бесценна», — отвечала ему Роуз фразой, которая в фильм не вошла.

И после этого она выбрасывала «Сердце океана» в воду. Критики позже гадали, почему Кэмерон решил вырезать почти всю эту сцену. Ведь в финале охотники могли продолжать поиски бесконечно, а в альтернативной концовке они все же видели, что случилось с реальной драгоценностью.

Фото: Кадры из фильма «Титаник» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Читать дальше 4 марта 2026
Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал Читать дальше 2 марта 2026
Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4» Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4» Читать дальше 1 марта 2026
Даже финал пришлось переписать: 3 главные отличия «Места встречи изменить нельзя» от романа Даже финал пришлось переписать: 3 главные отличия «Места встречи изменить нельзя» от романа Читать дальше 5 марта 2026
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Читать дальше 5 марта 2026
В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле происходило между Валиде и Хюррем: всю интригу высосали из пальца В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле происходило между Валиде и Хюррем: всю интригу высосали из пальца Читать дальше 5 марта 2026
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников» 3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников» Читать дальше 4 марта 2026
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Читать дальше 3 марта 2026
Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше