Спустя 10 лет режиссер «Повелителя бури» вернулась, чтобы подарить нам новый хит на Netflix: правда, на RT рейтинг не впечатляющий

27 октября 2025 13:46
«Дом динамита»

Отзывы противоречивые, но обнадеживающие.

На Netflix лидирует новый триллер Кэтрин Бигелоу — «Дом динамита» («A House of Dynamite»). Режиссёр, снявшая «Повелителя бури» и «Цель номер один», вернулась спустя почти десятилетие.

И, судя по всему, она по-прежнему умеет заставлять зрителя замирать у экрана. Но на этот раз люди спорят не о том, насколько фильм сильный, а о том, как он заканчивается.

Что в сюжете

Сюжет «Дома динамита» строится вокруг ядерного кризиса, который начинается с тревожного сигнала: в сторону Чикаго запущена ракета. До возможного удара — 18 минут.

Эти минуты показаны с трёх сторон — Белого дома, штаба стратегического командования и самого президента.

Страна в панике, генералы спорят, политики метаются между страхом и гордостью.

Главные роли исполнили Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Джаред Харрис, Энтони Рамос и Гэбриел Бассо. Состав впечатляющий, и актёры во многом держат нерв картины.

Финал, который вывел зрителей из себя

Когда на экране остаются считанные секунды до взрыва, президент (Идрис Эльба) готовится отдать приказ. И в этот момент — тьма. Нет ни взрыва, ни ответа, ни развязки. Зрители застывают вместе с героями.

Кэтрин Бигелоу позже пояснила:

«Антагонистом здесь является сама система — тот мир, где уничтожение можно запустить одним нажатием кнопки».

Но не все оценили такой подход. В соцсетях пишут: «Два часа напряжения — ради пустоты», «Ждал финал, а получил философский урок».

Почему «Дом динамита» всё равно стоит посмотреть

Фильм получил 79% одобрения критиков и 77% от зрителей на Rotten Tomatoes. Его называют «умным, тревожным и лишённым лишнего героизма».

Это не история о войне, а история о бессилии — о людях, которые должны принять решение, от которого зависит мир, но не уверены, что вообще способны его принять.

Фото: Кадр из фильма «Дом динамита»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
