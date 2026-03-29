Этот военный фильм с Макконахи должен был стать хитом, а обернулся глубочайшим провалом: «Пример наглого вранья»

Критика в адрес военных фильмов за искажение исторических событий — явление регулярное. И речь не только о российском кинематографе: в Голливуде подобные претензии возникают не реже.

Порой сценаристы настолько уходят в творческий вымысел, что готовая картина превращается в нечто среднее между альтернативной историей и патриотическим фэнтези. Так, например, произошло с лентой «Ю-571» с Мэттью Макконахи.

Сюжет

В самый разгар военных действий немецкая подводная лодка «U-571» подвергается атаке глубинными бомбами. Вся команда механиков выведена из строя, а сигнал о помощи перехватывает разведка союзников.

Американские военные моряки получают приказ особой важности: захватить «Ю-571» и находящуюся на борту шифровальную машину «Энигма».

Американскую субмарину «подделывают» под немецкую, и под видом судна, идущего на выручку, экипаж приближается к цели.

Детали

По сюжету американские моряки совершают героический захват немецкой подводной лодки и шифровального аппарата, что якобы становится решающим эпизодом в борьбе за Атлантику. Звучит впечатляюще, но к реальным событиям эта сцена не имеет ни малейшего отношения.

В действительности «Энигма» досталась союзным войскам благодаря экипажу британского эсминца, причем произошло это за семь месяцев до вступления США в войну.

«Это один из самых откровенных примеров наглого вранья. Лишь в финальных титрах мельком указывается, кто на самом деле осуществил подвиг», — передает The Guardian позицию эксперта по военной истории Энтони Бивора.

Подобное искажение фактов отразилось и на зрительских оценках: на IMDb у фильма всего 6,6.