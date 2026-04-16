Этот турецкий хит вот-вот закроют: новую серию уже отменили в последний момент

16 апреля 2026 15:13
Кадр из сериала «Зависть»

Для большинства поклонников новость стала неожиданной. 

В последний момент, буквально накануне запланированной трансляции, выход свежего эпизода турецкого сериала «Зависть» был отменён. Официальная причина, которую назвали продюсеры, — недостаточное количество рекламодателей, готовых разместить свои ролики во время рекламных пауз.

А это неминуемо ведёт к снижению доходов, а работать себе в убыток, как известно, не хочет никто.

Впрочем, поклонники сериала не исключают, что отмена эпизода отчасти спровоцирована и другим, куда более скандальным обстоятельством. Речь идёт о проблемах актрисы Хафсанур Санджактутан, которая исполняет в проекте одну из центральных ролей.

Её участие в деле, связанном с наркотиками, а главное — следы, обнаруженные в анализах волос, поставили под серьёзный удар всю команду «Зависти».

Для продюсерских компаний и турецких телеканалов сотрудничество со знаменитостями, попавшими под пристальное внимание государства, — это огромный риск, и далеко не все готовы на него сознательно идти. Показательные примеры уже были: так, Догукан Гюнгер лишился главной роли в сериале «Клюквенный щербет», а Исмаила Хаджиоглу выгнали из проекта «Дети рая».

В случае с «Завистью» под ударом, похоже, оказался весь проект целиком. В последнее время падение рейтингов сериала стало достаточно очевидным, а слухи о досрочном завершении всё чаще появляются в турецкой прессе и социальных сетях.

Тем более что проблемы у картины возникали и раньше. Ещё в феврале телеканал получил официальное наказание за трансляцию проекта — на протяжении трёх серий в нём демонстрировали слишком много внебрачных связей и измен, что сочли неприемлемым для консервативного турецкого общества.

И что показательно: на этот раз большая часть поклонников турецких дизи встала на сторону цензоров — чего раньше обычно не случалось. Зрители писали, что устали от бесконечных эпизодов, в которых измена преподносится как нечто обыденное и почти нормальное.

Кроме того, многие подчёркивали: количество завистливых, мстительных и откровенно злобных персонажей в «Зависти» давно и многократно превысило все разумные границы, превратив просмотр в морально тяжёлое испытание. Так что будущее сериала сегодня выглядит как никогда туманным.

Фото: Кадры из сериала «Зависть»
Светлана Левкина
«Далекий город» не досчитается основных героев: вот кто покинет сериал перед третьим сезоном «Далекий город» не досчитается основных героев: вот кто покинет сериал перед третьим сезоном Читать дальше 17 апреля 2026
Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Читать дальше 14 апреля 2026
Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Читать дальше 14 апреля 2026
Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов Читать дальше 13 апреля 2026
Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Читать дальше 13 апреля 2026
Боитесь зависнуть на месяцы? А зря: вот сколько серий во 2-ом сезоне аниме «Адский рай» Боитесь зависнуть на месяцы? А зря: вот сколько серий во 2-ом сезоне аниме «Адский рай» Читать дальше 13 апреля 2026
В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде Читать дальше 17 апреля 2026
20 апреля на НТВ стартует 2 сезон «Высшей меры» с Бухаровым: чем он будет отличаться и почему история станет жестче 20 апреля на НТВ стартует 2 сезон «Высшей меры» с Бухаровым: чем он будет отличаться и почему история станет жестче Читать дальше 17 апреля 2026
Любимый плов Ибрагима из «Великолепного века»: рецепт, который удивляет с первой ложки — такое яство в России почти не готовят Любимый плов Ибрагима из «Великолепного века»: рецепт, который удивляет с первой ложки — такое яство в России почти не готовят Читать дальше 17 апреля 2026
