Этот турецкий хит вот-вот закроют: новую серию уже отменили в последний момент

В последний момент, буквально накануне запланированной трансляции, выход свежего эпизода турецкого сериала «Зависть» был отменён. Официальная причина, которую назвали продюсеры, — недостаточное количество рекламодателей, готовых разместить свои ролики во время рекламных пауз.

А это неминуемо ведёт к снижению доходов, а работать себе в убыток, как известно, не хочет никто.

Впрочем, поклонники сериала не исключают, что отмена эпизода отчасти спровоцирована и другим, куда более скандальным обстоятельством. Речь идёт о проблемах актрисы Хафсанур Санджактутан, которая исполняет в проекте одну из центральных ролей.

Её участие в деле, связанном с наркотиками, а главное — следы, обнаруженные в анализах волос, поставили под серьёзный удар всю команду «Зависти».

Для продюсерских компаний и турецких телеканалов сотрудничество со знаменитостями, попавшими под пристальное внимание государства, — это огромный риск, и далеко не все готовы на него сознательно идти. Показательные примеры уже были: так, Догукан Гюнгер лишился главной роли в сериале «Клюквенный щербет», а Исмаила Хаджиоглу выгнали из проекта «Дети рая».

В случае с «Завистью» под ударом, похоже, оказался весь проект целиком. В последнее время падение рейтингов сериала стало достаточно очевидным, а слухи о досрочном завершении всё чаще появляются в турецкой прессе и социальных сетях.

Тем более что проблемы у картины возникали и раньше. Ещё в феврале телеканал получил официальное наказание за трансляцию проекта — на протяжении трёх серий в нём демонстрировали слишком много внебрачных связей и измен, что сочли неприемлемым для консервативного турецкого общества.

И что показательно: на этот раз большая часть поклонников турецких дизи встала на сторону цензоров — чего раньше обычно не случалось. Зрители писали, что устали от бесконечных эпизодов, в которых измена преподносится как нечто обыденное и почти нормальное.

Кроме того, многие подчёркивали: количество завистливых, мстительных и откровенно злобных персонажей в «Зависти» давно и многократно превысило все разумные границы, превратив просмотр в морально тяжёлое испытание. Так что будущее сериала сегодня выглядит как никогда туманным.