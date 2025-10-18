Меню
Этот триллер от Netflix сведет с ума с первой серии: «Его и её» — когда любовь и убийство дышат в унисон

18 октября 2025 16:11
Кадр из сериала «Его и её»

Две версии правды, одно убийство и ни одной безопасной эмоции.

В начале 2026 года Netflix выпускает один из самых ожидаемых триллеров — «Его и её» (His & Hers).

Мини-сериал основан на романе писательницы Элис Фини и объединяет в одной истории журналистку и детектива, которых связывает не только прошлое, но и одно убийство, изменившее всё.

В главных ролях — Тесса Томпсон и Джон Бернтал.

Атланта, жара и тайна

Действие разворачивается в душной Атланте. Анна, бывшая телеведущая, живёт в добровольном затворничестве, пока не слышит о жестоком убийстве в родном городе.

Её профессиональный инстинкт просыпается — и она возвращается туда, где когда-то началось всё плохое.

Детектив Джек Харпер тоже оказывается на месте преступления. Только он подозревает, что Анна знает гораздо больше, чем говорит.

Между страстью и расследованием

Netflix описывает проект как «извилистый психологический триллер» — и, судя по первым кадрам, это попадание в точку. Здесь любовь превращается в оружие, а расследование — в личную одержимость.

Томпсон и Бернтал создают на экране напряжённую химию, от которой буквально трудно отвести взгляд. Каждая сцена балансирует между влечением и страхом.

Команда, умеющая работать с безумием

Режиссёром стал Уильям Олдройд — автор недооценённого триллера «Эйлин», а шоураннером — Ди Джонсон («Нэшвилл», «Босс»).

Netflix уверяет, что это не просто очередная история о преступлении, а исследование того, что делает человека чудовищем.

Мини-сериал состоит из шести эпизодов, и именно такая компактность обещает идеальный формат для просмотра залпом.

Когда выйдет и почему стоит ждать

Премьера назначена на 8 января. Платформа делает на «Его и её» серьёзную ставку — и недаром: по реакции зрителей на первые кадры видно, что Netflix снова нашёл баланс между драмой, любовной линией и настоящим саспенсом. Так что лучше не планировать ничего на вечер выхода.

Также прочитайте: 3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT

Фото: Кадр из сериала «Его и её»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
