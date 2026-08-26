Если вы смотрели все 6 сезонов «Шефа», вы обязаны пройти этот тест: угадайте сезон по одному кадру

«Шеф» впервые вышел в 2012 году и за годы в эфире успел собрать большую аудиторию. Главный герой сериала — Виктор Расторгуев, руководитель полиции, который постоянно оказывается в центре сложных расследований и служебных конфликтов.

За семь завершённых сезонов в сериале произошло немало событий, а теперь поклонники ждут продолжения: восьмой сезон должен выйти уже осенью.

Проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в истории Расторгуева. Мы собрали кадры из разных сезонов — попробуйте определить, в каком именно сезоне появился каждый из них.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.