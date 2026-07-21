Этот сериал возглавил топ «Иви» еще до премьеры: уверенно обошел и «Мажора», и «Историю его служанки»

Похоже, у «Иви» появился новый большой хит. Еще до выхода первой серии сериал «Холод» оказался самым ожидаемым проектом платформы, а после премьеры не только сохранил лидерство, но и оставил позади таких конкурентов, как «Мажор» и «История его служанки».

Такой старт бывает далеко не у каждого проекта. Обычно зрители начинают активно смотреть сериал уже после первых отзывов, но в случае с «Холодом» интерес оказался настолько высоким, что он занял первое место в рейтинге просмотров еще до официальной премьеры.

История, которая цепляет с первых минут

Главная героиня Женя оказывается в тюрьме за преступление, которого не совершала. Ее мужа и шестилетнюю дочь сбивает машина, за рулем которой находились дети влиятельных родителей. Настоящие виновники избегают наказания, а отвечать приходится Жене.

В колонии она знакомится с заключенной Яной, которая помогает ей не только выжить, но и начать новую жизнь. После побега героиня решает восстановить справедливость и отомстить тем, кто разрушил ее семью.

Сильный актерский состав

Главную роль исполнила Любовь Аксенова. Вместе с ней в сериале снялись Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров и Александр Аверин.

Такой актерский состав сразу привлек внимание зрителей, а сочетание криминальной драмы и напряженного триллера только усилило интерес к проекту.

Новый лидер «Иви»

Сегодня «Холод» уверенно удерживает первое место среди самых просматриваемых сериалов платформы «Иви». Проекту удалось опередить не только многолетний хит «Мажор», но и одну из самых обсуждаемых российских новинок — «Историю его служанки».

Судя по первым отзывам, зрителей зацепила не только история мести, но и эмоциональная игра актеров, напряженная атмосфера и постоянное ощущение опасности. Если сериал сохранит такой уровень до финала сезона, у «Иви» вполне может появиться один из главных российских хитов 2026 года.

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