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Этот сериал Стивен Кинг не зря назвал «глотком свежего воздуха»: всего 14 серий — пролетают мгновенно

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Клео»

После такой рекомендации его хочется включить.

Иногда сериал рекомендует не только публика — достаточно пары слов от самого Стивена Кинга, чтобы сразу захотелось узнать, что же он там нашел. «Клео» — как раз тот случай: яркий шпионский триллер, месть, черный юмор и героиня, которую невозможно предугадать.

Шпионский триллер, который совсем не похож на остальные

«Клео» рассказывает историю восточногерманской наемной убийцы. В 1987 году она выполняет очередное задание, но вскоре оказывается обвинена в государственной измене и попадает в тюрьму.

После освобождения Клео начинает охоту на тех, кто ее предал. Параллельно за ней следит следователь, и между ними начинается странная игра в кошки-мышки. За два сезона история успевает превратиться в настоящий кровавый аттракцион.

Главное оружие сериала — сама Клео

Кадр из сериала «Клео»

Героиня здесь совсем не похожа на привычного сурового агента спецслужб. Она может быть жестокой и совершенно непредсказуемой, но при этом в ней есть какая-то почти детская непосредственность.

А за жаждой мести скрывается тяжелая личная история. Именно поэтому Клео не воспринимается просто как машина для убийств — ей хочется сопереживать, даже когда очередное решение героини сложно назвать разумным.

За что сериал похвалил Стивен Кинг

После выхода «Клео» Кинг назвал сериал «глотком свежего воздуха», отдельно отметив сочетание напряжения и юмора. И это, пожалуй, точнее всего описывает его настроение.

«Клео» не пытается превратить шпионскую историю в серьезный политический трактат. Здесь гораздо важнее динамика, абсурд, яркая картинка и внезапные решения героев. Даже ситуации, которые могли бы быть чистым триллером, иногда превращаются почти в фарс.

А еще здесь прекрасная ретро-атмосфера: насыщенные цвета, мода конца 1980-х, старые автомобили и ощущение слегка безумного шпионского мира.

Так что рекомендация Кинга вполне понятна. «Клео» — сериал для тех, кому хочется не мрачного реализма, а веселого, стильного и очень непредсказуемого шпионского безумия. И всего 14 эпизодов на два сезона — как раз тот случай, когда можно посмотреть за несколько вечеров.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Клео»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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