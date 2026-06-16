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Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное

16 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Приговор»

Дайте этой ленте время, и она вас удивит.

У нового сериала «Приговор» с Антоном Васильевым есть одна серьезная проблема. И заключается она вовсе не в актерской игре, постановке или атмосфере. Главная трудность в том, что зрителю нужно просто пережить первые несколько серий. А дальше сериал неожиданно раскрывается совсем с другой стороны.

Слишком долгое падение героя

Сюжет начинается очень многообещающе. Бывший военный Савва выходит на свободу после 22 лет заключения за преступление, которого не совершал. Он мечтает только об одном — спокойно жить рядом с любимой женщиной и наконец оставить прошлое позади.

Но очень быстро становится понятно, что кто-то не собирается давать ему второй шанс.

Проблема в том, что первые четыре серии превращаются в бесконечную череду неудач. Савву подставляют, обманывают, лишают работы, втягивают в новые неприятности и буквально не дают поднять голову. И если в начале это вызывает сочувствие, то потом начинает утомлять.

Особенно странно наблюдать за тем, как человек, прошедший Чечню и более двух десятилетий лагерей, почти не сопротивляется ударам судьбы. Складывается ощущение, что сценаристы слишком долго держат героя в роли жертвы.

Настоящий сериал начинается позже

Кадр из сериала «Приговор»

Самое обидное, что многие зрители наверняка выключили сериал именно на этом этапе. А зря. Примерно с пятой серии история заметно меняется. Савва наконец начинает действовать, искать ответы и бороться с теми, кто разрушил его жизнь. Именно тогда «Приговор» превращается в напряженный детективный триллер, который уже действительно хочется смотреть без остановки.

Поэтому главный совет тем, кто только собирается знакомиться с сериалом, звучит просто: не делайте выводы слишком рано. Или хотя бы будьте готовы к тому, что вступление получилось заметно длиннее, чем хотелось бы.

Антон Васильев снова тащит проект на себе

Отдельного разговора заслуживает Антон Васильев. После «Невского», «Хрустального» и других сильных работ зрители уже привыкли видеть его в образе жестких и принципиальных мужчин.

В «Приговоре» актер делает все возможное, чтобы зритель продолжал сопереживать Савве даже тогда, когда сценарий явно испытывает терпение аудитории на прочность. Во многом именно благодаря Васильеву сериал не разваливается на старте.

Конечно, «Приговор» сложно назвать безупречным проектом. Если бы историю сократили до шести серий, она наверняка стала бы гораздо динамичнее. Но после середины сезона сериал действительно набирает обороты и показывает, что за затянутым началом скрывается вполне достойный детектив.

Так что если вы любите Антона Васильева и уже добавили «Приговор» в список просмотра, просто помните главное правило: первые четыре серии нужно перетерпеть. Всё самое интересное начинается потом, передает дзен-канал Minsknews.by.

Фото: Кадр из сериала «Приговор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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