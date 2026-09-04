Этот рассказ Стивена Кинга раньше никогда не экранизировали: авторы хитов «Тела» и «Змей» обещают жуткий сериал

Стивен Кинг давно считается одним из самых экранизируемых авторов современности, но среди его произведений есть истории, которые десятилетиями оставались в стороне от большого экрана. Одна из самых необычных — рассказ, в котором привычный для писателя страх перед людьми уступает место ужасу космического масштаба, напоминающему произведения Говарда Лавкрафта.

Теперь этот мрачный сюжет наконец получит новую жизнь на экране. Речь идёт о «Крауч-Энде» — истории, где обычный район Лондона постепенно превращается в место, нарушающее привычные законы реальности.

О расказе

Рассказ Стивена Кинга «Крауч-Энд» был написан в 1980 году и впервые опубликован в сборнике «Новые сказания мифов Ктулху». Название отсылает к реальному району на севере Лондона, но писатель превратил его в место, где привычный мир перестает работать по обычным законам.

История во многом вдохновлена атмосферой произведений Говарда Лавкрафта: вместо классического хоррора Кинг создает ощущение космического ужаса, где человек сталкивается с силами, которые невозможно понять. В оригинальном рассказе американская супружеская пара оказывается в ловушке среди улиц Крауч-Энда, которые словно живут собственной жизнью, меняют форму.

О сериале

Будущая экранизация расширит идею рассказа и превратит ее в полноценный мистический триллер. В центре сюжета окажется известная актриса, которая неожиданно появляется в полицейском участке и утверждает, что столкнулась с потусторонними силами после исчезновения мужа.

Расследование поручают инспектору, которому предстоит разобраться, что произошло на самом деле.

Сценарием занимается Пол Томалин, известный по сериалу Netflix «Тела», а режиссером назначен Том Шенкленд, работавший над проектом «Змей». Оба автора уже имеют опыт создания мрачных историй с запутанными сюжетами.

«Крауч-Энд» станет первой британской экранизацией произведения Стивена Кинга. На данный момент проект планируют как шестисерийный сериал. Актерский состав и дата выхода пока не объявлены, поскольку производство находится на ранней стадии.

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