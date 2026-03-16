Рецепт пирога из «Маши и Медведя» пересылают в родительских чатах по всей стране: дел на 10 минут, а дети довольны весь день

Рецепт пирога из «Маши и Медведя» пересылают в родительских чатах по всей стране: дел на 10 минут, а дети довольны весь день

16 марта 2026 19:35
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

С рецептом справится даже новичок.

Пирог с ягодками, который героиня с энтузиазмом сооружала в мультфильме «Маша и Медведь», теперь пекут и на домашних кухнях. Рецепт оказался на удивление простым, а результат неизменно радует.

Главный секрет — заливное тесто, которое не требует сложных манипуляций. Замесил за десять минут, отправил в духовку — и можно встречать гостей. Это даже не столько выпечка, сколько лайфхак для занятых родителей, у которых каждая минута на счету.

Ингредиенты

Для теста понадобятся самые обычные продукты, которые почти всегда есть под рукой. Берем стакан кефира, добавляем 150 мл растительного масла без запаха и чуть меньше стакана сахара. Туда же отправляем три яйца.

Отдельно смешиваем два стакана муки с чайной ложкой разрыхлителя. А для начинки потребуется двести-триста граммов ягод. В оригинале Маша использовала клубнику, но подойдут любые — свежие или замороженные.

Приготовление

Яйца соединяют с сахаром и взбивают до образования светлой пышной пены, для этого лучше использовать венчик. После этого добавляют кефир, перемешивая до гладкости. На этом этапе также вливают масло.

Муку предварительно смешивают с разрыхлителем, просеивают в жидкую основу и быстро вмешивают. Длительное вымешивание не требуется — иначе выпечка выйдет жесткой, но комочков быть не должно. Все это можно сделать за 10 минут.

Тесто выливают в подготовленную форму, выкладывают ягоды и слегка вдавливают их. Духовку разогревают до 180 °C, выпекают около 45 минут. Готовность определяют деревянной зубочисткой или шпажкой: если она сухая, пирог пора вынимать.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
