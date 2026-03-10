Этот хоррор не смог досмотреть до конца даже Стивен Кинг: «Слишком жутко и дико»

Стивен Кинг за свою карьеру написал столько леденящих историй, что, кажется, сам давно должен быть закалён против любого страха. Можно подумать, его уже ничем не проймёшь. Но, как выяснилось, один фильм умудрился напугать короля ужасов до такой степени, что тот до сих пор это помнит.

Фильм, который напугал Кинга

Как‑то раз Стивен Кинг оказался в больнице под капельницей, и сын принес ему кассету с «Ведьмой из Блэр». Сказал, что вещь обязательная. Кинг включил, но до середины так и не добрался.

«Хватит! Это слишком жутко и дико», — вспоминал он потом свою реакцию.

Писатель признавался, что окончательно сдался в тот момент, когда трое героев, молодых режиссёров, начали замечать на деревьях странные символы, отдающие чем‑то лавкрафтовским. Король ужасов банально испугался и попросил выключить.

Фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

В центре сюжета — группа студентов, которые отправляются в небольшой американский городок Беркиттсвилль, чтобы снять документалку о местной легенде. По слухам, в этих лесах обитает ведьма, и ребята решают проверить, есть ли в истории хоть доля правды.

Фильм снят так, что зрители смотрят происходящее глазами героев через их же камеры, и от этого становится особенно не по себе. После выхода картина получила тёплые отзывы и критиков, и публики.