Этот фильм Вильнёва не устарел за 13 лет — его считают даже круче «Дюны»: 87% на RT и топ Кинопоиска

Дени Вильнёв сегодня известен во многом благодаря «Дюне». Успех этой франшизы принёс ему мировую славу. Но путь к крупным проектам начался с другого фильма. Речь о криминальном триллере «Пленницы».

У ленты до сих пор высокий рейтинг. На Rotten Tomatoes у неё 87%. Зрители и критики продолжают спорить о сюжете. Некоторые даже считают «Пленницы» лучшей работой Вильнёва. По их мнению, эта картина сильнее «Дюны».

Сюжет

Действие фильма начинается в День благодарения. Две шестилетние девочки пропадают. Они играли возле подозрительного фургона, а потом исчезли.

Семьи Довер и Бирч теряют детей. Детектив Локи находит хозяина фургона. Это Алекс Джонс. Его задерживают, но улик нет. В машине ничего не обнаруживают.

Келлер Довер, отец одной из девочек, не верит в невиновность Алекса. Отчаяние толкает его на крайние меры. Он похищает подозреваемого и начинает пытать. Келлер хочет любой ценой узнать, где его дочь.

Детали

Сегодня «Пленницы» остаются в тени более известных работ Вильнёва. Многие зрители считают, что ленту незаслуженно забывают. Картина затрагивает тяжёлые темы. Два с половиной часа зритель наблюдает за историей, которая пугает своей реалистичностью.

Фильм обыгрывает страшный сценарий, знакомый каждому родителю. Герой Хью Джекмана теряет дочь и от отчаяния решает действовать сам. Он похищает подозреваемого и пытается добиться правды любой ценой. Главный вопрос, который остаётся после просмотра, — имел ли он на это право.

В картине снялись Хью Джекман и Джейк Джилленхол. Картина получила хорошие отзывы критиков и собрала в прокате 122 миллиона долларов. Бюджет при этом составлял 46 миллионов. На RT у нее 87% от зрителей, а на КП — 7,8 и попадание в топ главных 250 фильмов.