Этот фильм Вильнёва не устарел за 13 лет — его считают даже круче «Дюны»: 87% на RT и топ Кинопоиска

20 марта 2026 17:38
Кадр из фильма «Пленницы»

Идея, что посмотреть на выходных.

Дени Вильнёв сегодня известен во многом благодаря «Дюне». Успех этой франшизы принёс ему мировую славу. Но путь к крупным проектам начался с другого фильма. Речь о криминальном триллере «Пленницы».

У ленты до сих пор высокий рейтинг. На Rotten Tomatoes у неё 87%. Зрители и критики продолжают спорить о сюжете. Некоторые даже считают «Пленницы» лучшей работой Вильнёва. По их мнению, эта картина сильнее «Дюны».

Сюжет

Действие фильма начинается в День благодарения. Две шестилетние девочки пропадают. Они играли возле подозрительного фургона, а потом исчезли.

Семьи Довер и Бирч теряют детей. Детектив Локи находит хозяина фургона. Это Алекс Джонс. Его задерживают, но улик нет. В машине ничего не обнаруживают.

Келлер Довер, отец одной из девочек, не верит в невиновность Алекса. Отчаяние толкает его на крайние меры. Он похищает подозреваемого и начинает пытать. Келлер хочет любой ценой узнать, где его дочь.

Кадр из фильма «Пленницы»

Детали

Сегодня «Пленницы» остаются в тени более известных работ Вильнёва. Многие зрители считают, что ленту незаслуженно забывают. Картина затрагивает тяжёлые темы. Два с половиной часа зритель наблюдает за историей, которая пугает своей реалистичностью.

Фильм обыгрывает страшный сценарий, знакомый каждому родителю. Герой Хью Джекмана теряет дочь и от отчаяния решает действовать сам. Он похищает подозреваемого и пытается добиться правды любой ценой. Главный вопрос, который остаётся после просмотра, — имел ли он на это право.

В картине снялись Хью Джекман и Джейк Джилленхол. Картина получила хорошие отзывы критиков и собрала в прокате 122 миллиона долларов. Бюджет при этом составлял 46 миллионов. На RT у нее 87% от зрителей, а на КП — 7,8 и попадание в топ главных 250 фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Пленницы» (2013)
Светлана Левкина
Герой круче Брагина: очень жду новый фильм про Робин Гуда — главное не пропустить Герой круче Брагина: очень жду новый фильм про Робин Гуда — главное не пропустить Читать дальше 17 марта 2026
Эти 3 свежих хоррора 2026 года уже напугали миллионы: собрали новинки с хорошим рейтингом — посмотрите на выходных Эти 3 свежих хоррора 2026 года уже напугали миллионы: собрали новинки с хорошим рейтингом — посмотрите на выходных Читать дальше 20 марта 2026
Этот хоррор уже называют главным кошмаром года: 94% на RT — а ведь даже еще премьеры не было Этот хоррор уже называют главным кошмаром года: 94% на RT — а ведь даже еще премьеры не было Читать дальше 20 марта 2026
Этот голливудский мультик — идеальный вариант, чтобы узнать всё о Пасхальном кролике: лучший выбор для семейного вечера с детьми Этот голливудский мультик — идеальный вариант, чтобы узнать всё о Пасхальном кролике: лучший выбор для семейного вечера с детьми Читать дальше 19 марта 2026
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал «Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал Читать дальше 17 марта 2026
Хуже чем Миранда: этого персонажа «Дьявол носит Prada» точно не будет в сиквеле — в Сети его считают «королем ред-флагов» Хуже чем Миранда: этого персонажа «Дьявол носит Prada» точно не будет в сиквеле — в Сети его считают «королем ред-флагов» Читать дальше 16 марта 2026
Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Читать дальше 21 марта 2026
Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Читать дальше 21 марта 2026
«Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю «Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю Читать дальше 21 марта 2026
