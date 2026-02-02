Этот фильм с Брэдом Питтом стал самым просматриваемым на Apple TV: 293 млн за 10 дней — обошёл «Наполеона» и все хиты платформы

Видимо, зрители ждали именно такого кино — большого, зрелищного и при этом человеческого.

Фильм «F1» с Брэдом Питтом поставил рекорд. Он стал самым просматриваемым проектом в истории Apple TV. Картина вышла в онлайн-сервисе 12 декабря 2025 года, уже после зарубежного проката, стартовавшего летом, и быстро обошла все предыдущие релизы платформы.

Для Apple это редкий случай, когда спортивная драма оказалась популярнее исторических и военных блокбастеров.

Цифры, которые сделали рекорд

За первые десять дней мирового проката фильм собрал 293 миллиона долларов и стал самым кассовым кинопроектом компании Apple по данным Box Office Mojo.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму Ридли Скотта «Наполеон». Успех «F1» оказался заметным не только в кинотеатрах, но и в онлайне, где фильм привлек массовую аудиторию сразу после релиза.

Реализм и участие Формулы-1

В центре сюжета бывший пилот Сонни Хэйс, который возвращается в автоспорт, чтобы помочь команде старого друга. Одним из продюсеров фильма стал семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, отвечавший за достоверность гонок и деталей.

Именно сочетание зрелищности, узнаваемого актёра и реалистичного подхода сделало «F1» самым успешным фильмом Apple TV на сегодняшний день. А вы его смотрели?