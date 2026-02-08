Меню
Этот фэнтези-сериал еще до начала съемок окрестили наследником «Игры престолов»: есть и драконы, и магия и битвы

8 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Игра престолов»

Если все сложится удачно, он может даже превзойти хит HBO.

Prime Video готовит экранизацию фэнтези-цикла «Четвертое крыло» — и разговоров вокруг проекта уже немало. В центре сюжета — 20-летняя Вайолет Сорренгейл, девушка скорее ученого склада, чем воина. Она мечтает попасть в Квадрант писцов, но мать приказывает ей стать всадницей на драконах — выбор, который может стоить героине жизни.

Военный колледж Басгиата не прощает слабостей: здесь жесткие тренировки, смертельные испытания и постоянная конкуренция. Чтобы выжить, Вайолет приходится полагаться на ум и смекалку — и именно это делает историю особенно напряженной.

Не копия, а другая стратегия

Сравнения с «Игрой престолов» неизбежны: драконы, борьба за власть, высокая ставка каждой ошибки. Но подход у нового сериала иной. Если знаменитая сага строилась на десятках персонажей и масштабной политике, то «Четвертое крыло» делает акцент на личной истории — страхах, чувствах и взрослении героини.

Магия здесь тоже более заметна. Драконы выступают не просто оружием, а разумными союзниками со своими законами — и даже способностью к телепатии.

Почему у сериала высокий потенциал

Проект планируют выпускать как многосерийную адаптацию, где каждый сезон будет посвящен отдельной книге. Такой формат дает простор для развития персонажей и постепенного расширения мира.

Современные технологии позволяют создать по-настоящему зрелищных драконов, а романтическая линия способна привлечь не только поклонников фэнтези, но и тех, кто любит эмоциональные истории.

«Четвертое крыло» не пытается занять чужой трон — скорее предлагает собственный путь в жанре. Более личный, более чувственный и при этом достаточно масштабный, чтобы заинтересовать широкую аудиторию.

Если создателям удастся сохранить баланс между экшеном и драмой, у зрителей может появиться новый фэнтези-сериал, к которому захочется возвращаться сезон за сезоном.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
