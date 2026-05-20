Этот экстремальный кадр вырезали из «Ворона»: трагедия лишила дара речи всех присутствующих

В 2025 году известному актёру Брендону Ли, сыну легендарного Брюса Ли, могло бы исполниться 60 лет. Но его жизнь трагически оборвалась на самом взлёте.

Ему было всего 28, когда он погиб прямо на съёмочной площадке. Это произошло во время работы над фильмом «Ворон» при очень печальных и нелепых обстоятельствах.

ЧП на съемках

Брендон Ли возлагал на эту роль большие надежды. Съёмки «Ворона» начались в феврале, а 31 марта актёра не стало.

Сюжет картины был мрачным и мистическим. По сценарию, главного героя и его девушку убивают бандиты, но спустя год он воскресает, чтобы отомстить.

В одной из сцен его должен был застрелить персонаж Майкла Мэсси. Во время съёмок пистолет выстрелил, и Брендон упал. Режиссёр крикнул: «Снято!», думая, что всё прошло идеально.

Команда начала поздравлять друг друга с удачным дублем. Но затем все заметили, что Ли не встаёт, а под ним растекается настоящая кровь.

На площадке началась паника. Актёра срочно доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь двенадцать часов. Пуля попала в живот и застряла в позвоночнике, и спасти его не удалось. Даже если бы он выжил, врачи предполагали, что он остался бы парализованным на всю жизнь.

Выстрел

Расследование показало, что сработала роковая случайность. В стволе пистолета застряла пуля-пустышка от предыдущих съёмок. Во время выстрела она и попала актёру в живот, вызвав смертельное ранение.

Несмотря на то, что отснятая сцена получилась эффектной, этот смертельный кадр все же решили переделать. Момент убийства в фильме вырезали, а для финальных эпизодов пригласили дублёра.

Актёра Майкла Мэсси, который нажал на курок, следствие признало невиновным, но он так и не смог оправиться от произошедшего. Он признавался, что кошмар того дня преследовал его постоянно. Он умер в 2016 году от рака желудка в возрасте 64 лет.