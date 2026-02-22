Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые

Советский мультфильм «Ишь ты, Масленица!» многие помнят с детства почти покадрово — характерную рисовку художника Роберта Саакянца, жадного богатея, хитрого мальчишку и ту самую сцену с пальбой по Луне.

Но одна деталь обычно проскальзывала мимо внимания. Речь про мелодию, которую пёс старательно выводит на губной гармошке.

Вроде просто забавный эпизод, но музыка выбрана не случайно. Это известная австрийская песня «Ах, мой милый Августин», и история у неё, мягко говоря, невесёлая.

Смысл мелодии

«Ах, мой милый Августин» — это не просто детская считалочка. У мелодии довольно мрачная родословная. Родилась она в Вене в конце XVII века, когда город выкашивала чума.

Легенда такая: был там уличный музыкант по имени Августин. В один не самый свой трезвый вечер он рухнул в яму с телами умерших и… не заразился. Просто проспался и вылез.

Текст у песни, конечно, соответствующий. Не тот бодрый вариант, что напевал Валерий Леонтьев, а совсем другой — про то, что всё пропало: денег нет, счастья нет, одежды нет, и сам ты, Августин, лежишь в грязи.

Полный набор отчаяния. В Советском Союзе, кстати, эту мелодию прочно привязали не к Австрии, а к Германии и военным сюжетам.

Мелодия в СССР

В Советском Союзе «Августин» существовал в основном как мелодия без слов, но с очень конкретным настроением. Её крутили в кино, военных сценках. Хватило пары таких появлений, чтобы мотив прирос к образу врага и заиграл тревожными красками.

Теперь понятно, откуда то самое неясное беспокойство при просмотре «Ишь ты, Масленица!». Богач там живёт за забором с колючей проволокой, отдельно от людей. К ним выезжает как начальник, налоги собирает — какие сам придумает.

И ровно в момент, когда до него доходит, что его провели, звучит мелодия про Августина. Для него — всё кончилось. А для тех, кто по ту сторону забора, жизнь только начинается. Мультик вроде детский, а с таким музыкальным подтекстом становится глубже.