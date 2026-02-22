Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые

Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые

22 февраля 2026 15:42
Кадр из мультфильма «Ишь ты, Масленица!»

У ленты открывается дополнительный смысл.

Советский мультфильм «Ишь ты, Масленица!» многие помнят с детства почти покадрово — характерную рисовку художника Роберта Саакянца, жадного богатея, хитрого мальчишку и ту самую сцену с пальбой по Луне.

Но одна деталь обычно проскальзывала мимо внимания. Речь про мелодию, которую пёс старательно выводит на губной гармошке.

Вроде просто забавный эпизод, но музыка выбрана не случайно. Это известная австрийская песня «Ах, мой милый Августин», и история у неё, мягко говоря, невесёлая.

Смысл мелодии

«Ах, мой милый Августин» — это не просто детская считалочка. У мелодии довольно мрачная родословная. Родилась она в Вене в конце XVII века, когда город выкашивала чума.

Легенда такая: был там уличный музыкант по имени Августин. В один не самый свой трезвый вечер он рухнул в яму с телами умерших и… не заразился. Просто проспался и вылез.

Текст у песни, конечно, соответствующий. Не тот бодрый вариант, что напевал Валерий Леонтьев, а совсем другой — про то, что всё пропало: денег нет, счастья нет, одежды нет, и сам ты, Августин, лежишь в грязи.

Полный набор отчаяния. В Советском Союзе, кстати, эту мелодию прочно привязали не к Австрии, а к Германии и военным сюжетам.

Кадр из мультфильма «Ишь ты, Масленица!»

Мелодия в СССР

В Советском Союзе «Августин» существовал в основном как мелодия без слов, но с очень конкретным настроением. Её крутили в кино, военных сценках. Хватило пары таких появлений, чтобы мотив прирос к образу врага и заиграл тревожными красками.

Теперь понятно, откуда то самое неясное беспокойство при просмотре «Ишь ты, Масленица!». Богач там живёт за забором с колючей проволокой, отдельно от людей. К ним выезжает как начальник, налоги собирает — какие сам придумает.

И ровно в момент, когда до него доходит, что его провели, звучит мелодия про Августина. Для него — всё кончилось. А для тех, кто по ту сторону забора, жизнь только начинается. Мультик вроде детский, а с таким музыкальным подтекстом становится глубже.

Кадр из мультфильма «Ишь ты, Масленица!»
Фото: Кадры из мультфильма «Ишь ты, Масленица!» (1985)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Читать дальше 22 февраля 2026
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Читать дальше 22 февраля 2026
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Читать дальше 22 февраля 2026
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Читать дальше 22 февраля 2026
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки Читать дальше 22 февраля 2026
Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Читать дальше 22 февраля 2026
Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее Представьте: Огурцов пускается в твист — жаль, что эту сцену из «Карнавальной ночи» вырезали, а ведь фильм мог стать ещё смелее Читать дальше 22 февраля 2026
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Читать дальше 21 февраля 2026
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше