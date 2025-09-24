Меню
Киноафиша Статьи Это точно сказал Будько? А может Круглый из «Брата»? Найдите в тесте только цитаты из «Сватов» — попробуйте набрать хотя бы 2 из 6

24 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Сваты»

Некоторые фразы кажутся смутно знакомыми.

«Сваты» уже много лет остаются тем сериалом, который смотрят всей семьей. Секрет его успеха — в удивительно простой и близкой каждому истории. Две такие разные семьи вынуждены мириться ради общего будущего детей и внуков. Эта ситуация, знакомая многим, и покорила миллионы сердец.

Герои здесь — не идеальные персонажи, а самые обычные люди со своими смешными и грустными чертами. Ситуации, в которые они попадают, всегда правдивы и узнаваемы.

Зрители особенно ценят в сериале теплую и добрую атмосферу. В нем нет места грубости, зато с юмором и любовью показываются настоящие семейные ценности. Это тот редкий проект, который объединяет у экрана и детей, и бабушек с дедушками.

А для многих зрителей «Сваты» стали лентой, которая возвращает в детство. И, конечно, сериал обожали за юмор и меткие реплики героев. Эти фразы сразу ушли в народ, став афоризмами. Попробуйте угадать в нашем тесте, звучали ли такие цитаты в «Сватах».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как складывались отношения Анатолия Васильева с коллегами на площадке.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
